Grève confirmée à la cité royale de Loches ce jeudi

Les agents et guides touristiques de la Cité Royale de Loches sont appelés à la grève ce jeudi. Une grève lancée par le syndicat FSU-la Territoriale pour dénoncer des effectifs insuffisants. Le conseil départemental affirme pourtant avoir déjà renforcer les équipes.

La Cité royale de Loches, c'est plus de 80 000 visiteurs par an. C'est le deuxième site touristique géré par le département derrière la forteresse de Chinon. Et ce jeudi, le site pourrait être temporairement fermé. C'est en tout cas la menace brandie par une partie du personnel.

Avec une vingtaine d'agents, les effectifs sont insuffisants selon le syndicat de la FSU-la Territoriale. Insuffisants pour à la fois s'occuper de l'accueil du public, de la billetterie, faire les visites guidées et les animations.

On se retrouve souvent tout seul pour gérer la billetterie avec des files d'attente qui s'allongent. Certaines animations ont même été annulées faute de personnel" Laurent Sorieul, adjoint au patrimoine de la Cité royale de Loches

Le malaise grandit dans les équipes. Trois agents sont en arrêt maladie depuis le printemps. Une situation qui est connue du conseil départemental. Mais ce dernier affirme avoir déjà réagi en recrutant deux agents contractuels. C'est suffisant. Il n'y en aura pas d'autres. Le personnel gréviste compte sur la venue ce jeudi de la vice-présidente du département Céline Ballestéros pour le faire changer d'avis.