Mouvement de grogne au Conseil départemental de l'Hérault

Le Conseil départemental de l'Hérault est gagné par un mouvement de grogne au sein de la direction des Solidarités. Une grève est en cours et deux préavis sont déposés. Un mouvement soutenu par la CGT et FO pour demander davantage d'effectifs et une meilleure organisation.

Sandwich et salade froide au menu du pique-nique ce jeudi midi devant le siège du Conseil départemental de l'Hérault, ainsi que devant l'antenne de Béziers. À Montpellier, une quarantaine de salariés de la collectivité se sont retrouvés pour un rassemblement revendicatif. Soutenus par la CGT et FO, ils dénoncent le manque d'effectif et une organisation des services qui a "dégradé leurs conditions de travail".

La direction des Solidarités est touchée par une grève des secrétaires de l'Aide sociale à l'enfance depuis vendredi 4 juin. Deux préavis sont également déposés par les éducateurs du secteur du Verdanson à Montpellier et par les employés de l'antenne d'Alco. Une antenne qui couvre plusieurs quartiers populaires et où travaille Emma, assistante sociale depuis 20 ans.

"On croule sous le travail, on est en souffrance depuis plusieurs mois à cause des non-remplacements et on a quand même des missions obligatoires". Il y a l'accueil du public mais aussi la protection de l'enfance, "une mission importante et lourde". Pour pallier le manque d'effectif, il leur a été proposé, notamment sur la question du logement, de "fermer le service et d'orienter les usagers vers des associations".

"On est en souffrance depuis plusieurs mois", Emma, assistante sociale Copier

Emmanuelle travaille depuis 10 ans à la protection de l'enfance. "On a eu des difficultés récemment avec les recueils d'informations préoccupantes qui sont arrivées en grand nombre et qu'on n'arrivait plus à traiter dans les délais donc ça mettait à mal nos missions puisqu'on est censés répondre dans les trois mois. À côté, il peut arriver que des choses graves se passent".

"Assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale, secrétaires pour organiser tout ça, éducateurs spécialisés, c'est leur mission aider les gens!" reprend Benjamin Karchen, élu CGT au Département. "L'urgence pour eux, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des enfants à suivre dans des familles d'accueil ou des foyers, tous les jours il y a des violences conjugales, tous les jours il faut aider des personnes qui touchent le RSA, des personnes âgées qui ont besoin de soutien". Le syndicaliste rappelle alors que 10 "courriers formalisés" ont été envoyés à la direction depuis le mois de janvier. "Là, on n'a pas le temps de réfléchir à des réunions qu'ils voudraient nous proposer".

Contactée ce jeudi par France Bleu Hérault, la direction du Conseil départemental n'a pas donné suite.