Grève contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre ce jeudi 19 janvier dans la Manche ?

Ce sera un jeudi galère pour tous les usagers des services publics, de l'école aux transports. Ce jeudi 19 janvier, les syndicats appellent les salariés à se mobiliser contre la réforme des retraites et le mouvement s'annonce très suivi dans la Manche avec six manifestations prévues.

Dans les écoles le Snuipp-FSU prévoit que 70 % des enseignants du 1er degré seront grévistes

Dans la Manche, les syndicats ont déjà recensé une vingtaine d'écoles où l'ensemble de l'équipe pédagogique sera en grève.

Ducey : écoles maternelle et élémentaire

Avranches : école Pierre Mendès France

Isigny-le-Buat

Grandparigny

Saint-Lô école primaire Ysert

Néhou

Romagny

RPI Colomby-Orglandes

Gonneville Le Theil

Gouville

La Lucerne d'Outermer

SEGPA de Bricquebecq

Dans ces établissements, les communes peuvent cependant assurer un service minimum. Ce sera le cas à Saint-Lô dans les écoles Raymond Brulé, de l'Yser et Samuel Beckett où il y aura plus de 25 % de grévistes. A Saint-Lô les services de cantines devraient être normalement assurés.

Les accueils périscolaires seront en revanche perturbés à Cherbourg-en Cotentin, il ne devrait y avoir quasiment aucun service de cantine ou d'accueil périscolaire.

A cherbourg-en-Cotentin, les services de cantines devraient être fortement impactés. © Radio France - Aurélie Lagain

Des transports en commun perturbés

Les transports scolaires seront perturbés avec une forte mobilisation annoncée dans le secteur de Coutances notamment.

Sur les réseaux de transport en commun, aucun bus prévu sur les lignes 1, 2 et 3 du réseau Néva à Granville.

A Cherbourg-en-Cotentin les perturbations se concentreront sur les lignes urbaines de Cap Cotentin , les lignes 2 et 6 et le service Domino. 10% du personnel devrait être en grève. Les lignes intercommunales fonctionnent normalement

A Granville, aucun bus ne circulera sur les lignes 1, 2 et 3 du réseau Neva ce jeudi 19 janvier © Radio France - Lucie Thuillet

A la SNCF, les prévisions ont été publiées à 17h ce mardi 17 janvier : moins d'un quart des trains et des cars réguliers seront en circulation. Ce sont 8 trains sur 10 qui sont supprimés. Seules quelques liaisons seront assurées avec quelques trains entre Paris et Cherbourg ou Caen et Coutances. La SNCF recommande d'annuler ou de reporter son voyage. Les perturbations pourraient commencer dès mercredi 18 janvier à 17h. Vérifiez votre train avant de vous rendre en gare !

Des débrayages aussi dans le secteur privé

Il fat donc s'attendre à de grosses perturbations dans les écoles et les transports mais aussi par exemple dans de nombreux services ; la CPAM a voté une grève de 24 h, des mouvements attendus aussi dans le domaine de la santé ou chez les aides à domicile.

Le nucléaire aussi va se mobiliser. Le site de Flamanville a voté ce mardi 17 janvier une grève de 24h et des tracts ont été distribués sur le site d'Orano La Hague pour appeler personnel et sous-traitant à se mobiliser. Même appel du coté de Naval Group à Cherbourg où les syndicats notent de nombreuses questions sur les modalités de débrayage. Idem au siège de la CFDT ou de la CGT : les syndicats très sollicités ces derniers jours par les adhérents et non adhérents de tous les secteurs et notamment des petites entreprises.

6 manifestations prévues

Au total ce sont 6 mobilisations qui sont prévues dans les grandes villes de la Manche et aussi - ce qui est plus inhabituel à Carentan où les salariés de l'hôpital et le personnel de la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère ont prévu de se mobiliser.

