Grève contre la réforme des retraites : à quoi faut-il s’attendre cette semaine ?

Des manifestations spontanées, une nouvelle journée d'action nationale, des grèves reconductibles, deux motions de censure et un référendum d'initiative partagée. Voilà le programme de la semaine sur le front de la mobilisation contre la réforme des retraites, après le déclenchement jeudi dernier de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la réforme sans vote à l'Assemblée nationale.

Des manifestations spontanées

Depuis jeudi dernier, des manifestations spontanées ont lieu dans de nombreuses villes de France. L'intersyndicale a appelé à "des rassemblements locaux de proximité". Ce dimanche soir encore, plusieurs centaines de manifestations sont rassemblés dans la capitale pour crier leur mécontentement.

Ces manifestations, parfois émaillées de dégradations ou de violences, pourraient se poursuivre en début de semaine. Outre des poubelles incendiées ou du mobilier urbain dégradé, des permanences d'élus ont été taguées et caillassées, et certains d'entre eux ont reçu des menaces de mort.

Une nouvelle journée de mobilisation

Jeudi 23 mars, une nouvelle journée nationale de mobilisation a été lancée par l'intersyndicale . Ce sera la neuvième depuis le début du mouvement.

Les grèves reconductibles se poursuivent

Dans les transports

À la SNCF, la RATP ou dans l'aviation, les grèves reconductibles se poursuivent. Ce lundi, la SNCF prévoit un trafic perturbé avec quatre TGV sur cinq et deux tiers des TER. De son côté, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler lundi 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% à Marseille-Provence.

Dans les raffineries

Plusieurs raffineries de France sont au moins partiellement à l'arrêt. La raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher est à l'arrêt depuis vendredi et d'autres sites prévoient l'arrêt de la production de carburant dans les prochains jours, comme à Lavéra dans les Bouches-du-Rhône ou à Gravenchon en Seine-Maritime.

En moyenne, 4,4% des stations connaissent des ruptures de carburant au niveau national, mais elles sont 18,3% dans les Bouches-du-Rhône, 14,3% dans les Hautes-Alpes, 13,5% dans le Vaucluse, 13,4% en Seine-Maritime et 11,3% dans le Gard, selon le décompte de franceinfo prenant en compte les stations qui connaissent des ruptures de gazole et/ou de SP95.

Dans l'Éducation

Les épreuves anticipées du bac seront-elles perturbées ? Elles commencent ce lundi et ont lieu jusqu'à mercredi. Mais plusieurs syndicats enseignants (SNES-FSU, FO, Sud et CGT) ont appelés à la grève contre la réforme des retraites, lundi et mardi. Pour pallier leur absence, les directeurs d'établissements ont "convoqué des surveillants en surnombre" selon la secrétaire générale adjointe du Syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale (SNPDEN), Laurence Colin.

Deux motions de censure

Deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement. L'une par le groupe Rassemblement national, l'autre pas le groupe indépendant Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Elles doivent toutes deux être soumise au vote des députés ce lundi à partir de 16 heures.

La seconde, présentée comme "transpartisane", a été signée par 91 députés de cinq groupes différents, dont les députés Liot et ceux de la Nupes. Plusieurs élus Les Républicains ont indiqué souhaiter la voter ce lundi, mais il faudrait, pour que la motion de censure soit adoptée, le vote d'au moins une trentaine d'entre eux. Avec le risque de perdre leur siège en cas de dissolution de l'Assemblée nationale.

Les tractations se sont poursuivies tout le week-end, le président du RN Jordan Bardella lançant un "appel" aux députés LR : "En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le Rassemblement National ne présentera pas de candidats dans les circonscriptions où les députés LR voteront, avec nous, la censure contre le gouvernement" a-t-il annoncé.

"Les députés LR n’ont jamais été à vendre, ni hier, ni aujourd’hui, ni demain", lui a répondu Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale.

Un référendum d'initiative partagée déposé

Une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée (RIP) a été déposée auprès de la présidente de l'Assemblée nationale vendredi. Sa recevabilité doit être examinée par Yaël Braun-Pivet ce lundi. Ils sont 252 députés et sénateurs à l'avoir signée selon Stéphane Peu, député communiste de la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis. Si la proposition de loi est recevable, la présidente de l'Assemblée s'est engagée à la transmettre au Conseil constitutionnel, qui auront un mois pour l'examiner, a précisé Stéphane Peu.

Si les conditions nécessaires ont été respectées, la proposition de loi aura ensuite neuf mois pour recueillir le soutien de 10% des électeurs, soit 4,7 millions de personnes. "Si nous avons les 4,7 millions de signataires, ce référendum s'imposera au président de la République" estime Stéphane Peu.