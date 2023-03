Grève contre la réforme des retraites : à quoi s’attendre cette semaine ?

Les grèves reconductibles se poursuivent cette semaine et une nouvelle journée de mobilisation d'ampleur est attendue mercredi pour tenter de mettre un terme à la réforme des retraites. Samedi soir, le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité Sociale , qui comprend la réforme, a été voté au Sénat. Une semaine décisive attend le projet de loi avec des discussions en commission mixte paritaire puis un vote crucial au Sénat et à l'Assemblée nationale, alors que le gouvernement cherche toujours une majorité pour éviter un nouveau 49.3 . Grèves, manifestations, à quoi doit-on s'attendre cette semaine ?

Nouvelle journée de mobilisation mercredi

Une nouvelle journée de manifestations est prévue le mercredi 15 mars, soit le jour où sénateurs et députés se réuniront en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un accord sur la réforme des retraites. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation ? Le spectre du 49.3, que le gouvernement dit vouloir éviter , mettra-t-il de l'huile sur le feu ?

Mardi dernier, l'intersyndicale a revendiqué 3,5 millions de personnes dans la rue , quand le ministère de l'Intérieur en a dénombré 1,28 million. C'est un record depuis le début de la mobilisation contre la réforme. Les manifestations de samedi ont en revanche rassemblé nettement moins de monde , entre 368.000 (police) et un peu plus d'un million (syndicats).

Les grèves reconductibles

Plusieurs secteurs ont entamé des grèves reconductibles : raffineries, énergie, ramassage des déchets, transport ferroviaire et aérien. Sur franceinfo, Julien Troccaz, le secrétaire fédéral du syndicat Sud-Rail, appelle à "durcir le mouvement" avant le vote final du texte à l'Assemblée nationale. "Notre priorité, c'est de généraliser la grève dans ce pays dès demain (lundi)", poursuit Julien Troccaz qui parle d'une "semaine décisive".

À la SNCF

Le trafic des trains restera ce lundi "perturbé", même s'il s'améliorera, avant une probable dégradation dès mardi soir, en amont de la mobilisation générale de mercredi. En moyenne, trois TGV sur cinq devraient circuler lundi et le trafic sera "fortement perturbé" au niveau régional, avec un TER sur deux en moyenne.

À la RATP

Pour la journée du lundi 13 mars, le trafic sera quasi normal sur le Métro et sur la ligne A du RER. Le trafic sera perturbé sur la ligne B avec en moyenne 2 trains sur 3 et l’interconnexion maintenue à Gare du Nord. Le trafic sera normal sur les réseaux Bus et Tramway.

Dans l'aérien

Aucune prévision n'a été communiquée pour le moment pour cette semaine, mais des annulations de vols ne sont pas à exclure. Entre 20 et 30% des vols ont été annulés à la demande de la DGAC ce week-end.

Dans l'Éducation

Dans l'Éducation, le syndicat FSU-SNUipp, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, et le SNES-FSU, syndicat majoritaire des collèges et lycées, ont d'ores et déjà relayé l'appel à la grève du 15 mars. Certaines intersyndicales, comme celle de la Seine-Saint-Denis, disent soutenir les établissements en grève reconductible à partir de ce lundi.

Les carburants

Les blocages devraient continuer cette semaine dans les raffineries. La grève a été votée jusqu'à jeudi soir à la raffinerie TotalEnergies de Donges. Un nouveau vote est prévu ce lundi matin à la raffinerie ExxonMobil de Fos-sur-Mer, restée bloquée depuis vendredi après-midi. Même chose à la raffinerie Petroineos de Lavéra. En revanche la grève à la raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine a été levée.

Le mouvement s'est poursuivi ce week-end dans toutes les raffineries TotalEnergies et sur le dépôt pétrolier des Flandres, sans que l'on sache dans l'immédiat comment le mouvement se poursuivra dans la semaine. Cela comprend, outre Donges, les raffineries de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), de La Mède (Bouches-du-Rhône) et de Feyzin (Rhône).

"Si le mouvement devait perdurer et s'amplifier", "immanquablement la pénurie de carburant se fera sentir rapidement", a prévenu vendredi le délégué CGT de Donges, Fabien Privé Saint-Lalanne.

Le gaz

La grève des gaziers se poursuivait ce week-end dans l'ensemble des terminaux méthaniers et des stockages de gaz, a indiqué Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT Energie, selon qui, dans l'ensemble du secteur de l'énergie, "il y a énormément de lieux" qui reconduisent la grève "jusqu'au 15" mars.

Le ramassage des ordures

Selon la mairie de Paris, il y avait 5.400 tonnes de déchets non ramassés dans la capitale dimanche, au septième jour de la grève des éboueurs. Trois usines d'incinération aux portes de la capitale, celles d'Ivry-sur-Seine, d'Issy-les-Moulineaux et de Saint-Ouen, sont par ailleurs à l'arrêt, expliquant ces poubelles débordantes dans certains quartiers, parfois alignées sur toute la largeur des trottoirs.

"Le mouvement est reconduit jusqu'à mercredi. Nous sommes très déterminés à continuer le mouvement jusqu'au retrait de ce projet de loi", a annoncé sur BFMTV Régis Vieceli, secrétaire général CGT de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris. L'agence métropolitaine des déchets ménagers Syctom a indiqué ne pas avoir requis, à ce stade, l'intervention de la police pour mettre fin au blocage de ses centres.