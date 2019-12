Grève contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre en Béarn et Bigorre ce mardi 17 décembre

Pau, France

A Pau beaucoup de garderies seront fermées ce mardi. Dans ce cas la Ville assure un accueil minimum sauf pour les élèves de Bosquet, Buisson, Léon Say, des Lilas et de Sarrailh. Certaines classes pourraient également être fermées.Toutes les crèches sont ouvertes mais l'accueil sera restreint pour St Vincent de Paul et les P'tits bouchons à Jurançon. Le relai des assistantes maternelles des berges du gave sera quant à lui fermé de 10 heures à 12 h 30.

Journée "collège et lycée déserts"

Dans l'agglomération, les enseignants grévistes du secondaire appellent à une journée "collège et lycée déserts". Aucun cours ne devrait être assuré à Saint-Cricq, par exemple.

Le service de l'état civil risque d'être fortement perturbé par le mouvement de grève.

Les piscines municipales seront ouvertes ce mardi mais la Ville conseille aux usagers d'appeler l'accueil de leur piscine pour vérifier avant de se déplacer. Des perturbations pourraient également concerner le réseau des médiathèques, la collecte des déchets et les installations sportives.

Toutes les écoles d'Oloron fermées

A Orthez deux écoles sur sept fonctionneront normalement, deux classes seront fermées à l'école du Centre, celle de la Chaussée de Dax, de Départ et une classe n'accueillera pas d'élève à l'école Sainte-Suzanne. Pas d'accueil non plus à la maternelle de l'école Chaussée de Dax. Toutes les écoles d'Oloron-Sainte-Marie seront fermées, la ville n'assurera pas de service minimum.

A Tarbes, dix écoles n'ouvriront pas ce mardi (Henri IV maternelle et élémentaire, Jules Verne, Berthelot, Anatole France, J. Larroque, F. Mistral, Pablo Neruda, C. Perrault et Jacques Prévert), dans douze autres au moins 25% des enseignants seront en grève et il faudra prévoir un pique-nique dans les six qui resteront ouvertes puisque le service de restauration ne sera pas assuré.

Service minimum pour les bus palois

La SNCF prévoit ce mardi un TGV sur quatre, quatre TER sur dix et 5% d'Intercités. Le réseau de bus de Pau sera également perturbé : les lignes F, 10, 15 et 16 fonctionneront normalement mais un bus sur deux seulement roulera sur toutes les autres. Une navette Coxitis sur trois sera en circulation le matin et deux à partir de 14 heures. Les lignes interurbaines et Libertis ne devraient pas être perturbées.