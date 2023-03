Grève contre la réforme des retraites : amélioration du trafic mercredi, mais toujours des perturbations

La SNCF prévoit une amélioration du trafic sur les grandes lignes, les TER et la banlieue parisienne mercredi, au 23e jour d'une grève reconductible contre la réforme des retraites.

SNCF Voyageurs prévoit de maintenir mercredi 80% de ses TGV Inoui et Ouigo, les deux tiers de ses Intercités et les trois quarts de ses TER, a indiqué mardi un porte-parole à l'AFP. Les trains de nuit recommenceront timidement à rouler et la circulation sera "quasi-normale" sur l'Eurostar et le Thalys.

SNCF : les prévisions de trafic mercredi 29 mars 2023. © Visactu

Sur le réseau ferroviaire francilien, la circulation des trains s'améliorera nettement, les lignes C, D, L et R restant les plus perturbées avec 2 trains sur 3. La direction prévoit parallèlement de faire rouler 3 trains sur 4 en moyenne sur sa partie du RER A -de même que la RATP sur sa partie- et sur la ligne N. Elle prévoit 4 trains sur 5 sur la ligne H.

Le service sera normal, ou presque, sur les RER B et E, ainsi que sur les lignes J, K, U, T4, T11 et T13, la ligne P ayant elle un service plus ou moins perturbé selon les branches.

Toujours en Ile-de-France, le trafic devrait être normal sur le réseau RATP, sauf le RER A. Les syndicats de cheminots ont appelé à une grève reconductible depuis le 7 mars, jusqu'au retrait par le gouvernement de sa réforme des retraites. Le mouvement est plus ou moins suivi, avec des perturbations plus importantes les jours de mobilisation interprofessionnelles, comme ce mardi.

Transport aérien

Les aéroports de Montpellier et de Quimper ont vu leur trafic interrompu mardi matin en raison de la grève de contrôleurs aériens, selon la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC).

L'administration a demandé aux compagnies aériennes d'annuler préventivement mercredi 20% de leurs vols à Paris-Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux. Elle a réitéré sa demande pour environ 20% des vols jeudi (d'Orly, Marseille, Toulouse) et vendredi (d'Orly, Lyon, Marseille, Toulouse).