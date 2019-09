Grève contre la réforme des retraites : des rassemblements et des perturbations dans les Deux-Sèvres

Mobilisation partout en France ce mardi 24 septembre contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires. Dans les Deux-Sèvres, quatre rassemblements sont prévus. Ce mouvement entraîne des perturbations dans les transports et les écoles.

Niort, France

La réforme des retraites au cœur d'une journée de mobilisation ce mardi 24 septembre avec un appel à la grève lancés CGT, Solidaires et FSU. Avec la question des suppressions de postes et la défense des services publics.

Quatre rassemblements sont prévus dans les Deux-Sèvres :

A Bressuire à 10h30, rue de la cave (permanence du député Jean-Marie Fiévet)

à 10h30, rue de la cave (permanence du député Jean-Marie Fiévet) A Niort à 11h, place de la Brèche

à 11h, place de la Brèche A Thouars à 11h, place Flandres-Dunkerque

à 11h, place Flandres-Dunkerque A Parthenay à 17h, place du Drapeau

Pertubations dans les écoles à Niort

Ecoles sans restauration, pique-nique possible et garderies assurées : Louis Aragon élémentaire, Paul Bert maternelle et élémentaire, Jean Jaurès élémentaire, Jean Mermoz maternelle et élémentaire, Louis Pasteur maternelle et élémentaire, Edmond Proust maternelle, Jean Zay élémentaire.

Ecole sans restauration, pique-nique possible, garderie du soir assurée, pas de garderie du matin : Edmond Proust élémentaire.

Ecoles sans restauration, sans pique-nique, garderies du matin et du soir assurées : Louis Aragon maternelle, Pierre de Coubertin maternelle, Jean Jaurès maternelle

Ecoles sans restauration, sans pique-nique, garderie du matin assurée et 1ère de garderie du soir assurée, pas de 2ème heure du soir : Jean Macé maternelle, Emile Zola maternelle

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderie du matin assurée, pas de garderie du soir : Jean Zay maternelle

Ecoles sans restauration, sans garderie : George Sand élémentaire

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderie du soir assurée, pas de garderie du matin : Emile Zola élémentaire

Perturbations dans les transports

En Nouvelle-Aquitaine, la SNCF prévoit 1 TER sur 2 en moyenne et 2 trains Intercités sur 5. Trafic quasi normal en revanche du côté des TGV.