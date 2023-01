Grève contre la réforme des retraites : écoles, internats, transports, à quoi s'attendre jeudi en Dordogne

"Ce sera très très suivi", dit-on du côté du syndicat enseignant SNES, dans le second degré. "75% d'enseignants grévistes en Dordogne", selon les remontées du SnuiPP-FSU dans le premier degré. "On reçoit des coups de fils d'entreprises qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser", assure-t-on du côté de la CGT. Les syndicats espèrent une forte mobilisation en Dordogne pour la journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraite, jeudi 19 janvier. Tour d'horizon des perturbations à prévoir dans le département.

Dans les transports en commun

Réseau Péribus de l'agglomération de Périgueux : de grosses perturbations attendues, la moitié des chauffeurs seront en grève et il n'y aura des bus que sur les lignes principales A, B, C et D, et seulement aux heures de pointe du matin et du soir. Sur toutes les autres lignes, il n'y aura aucun bus ce jeudi. Les horaires des bus qui circulent seront publiés sur le site de Périmouv' en fin de matinée ce mercredi.

Dans les écoles, collèges et lycées

A Sarlat, cinq des six écoles de la ville auront plus de 25% d'enseignants grévistes : Les chênes verts, Ferdinand Buisson, Jules Ferry, Le Pignol et Temniac. Le service minimum d’accueil (SMA) est mis en place dans ces établissements. les accueils périscolaires sont maintenus (matin, midi et soir), les transports scolaires sont maintenus (matin et soir), le service de restauration est maintenu, avec un changement de menu.

Plusieurs internats de lycées sont fermés pour une nuit voire deux : le lycée Pré de Cordy à Sarlat ferme l'internat mercredi soir et jeudi soir, les 200 internes doivent rentrer chez eux. Le lycée Jay de Beaufort à Périgueux ferme l'internat mercredi soir, tout comme le lycée Porte d'Aquitaine à Thiviers. Au lycée Albert Claveille à Périgueux, l'internat ferme jeudi soir. A Pablo Picasso, l'internat reste ouvert.

Dans les entreprises et les services publics