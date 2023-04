Grève contre la réforme des retraites : le parcours de la manifestation parisienne de ce jeudi

La circulation sera très perturbée

Dans le cadre de la manifestation déclarée par l'intersyndicale CGT, CFDT, FO, Sud Solidaires, CFE-CGC, CFTC, FSU, UNSA, et les syndicats lycéens et étudiants FIDL, Voix Lycéenne, UNL, UNEF, FAGE et MNL, un dispositif de circulation sera mis en place par les services de la préfecture de police.

Ce dernier sera déployé entre les boulevards des Invalides, du Montparnasse, Raspail, Saint-Jacques, Auguste Blanqui, Saint-Germain, de l'Hôpital, l'avenue du Maréchal Galliéni, les quais d'Orsay, saint-Bernard, ainsi qu'autour des places Denfert-Rochereau, Valhubert, d'Italie et l'esplanade des Invalides, pour pallier les difficultés rencontrées au fur et à mesure de la progression du cortège.

Les véhicules particuliers stationnés le long du parcours ou ses abords feront l'objet de mesures de déplacement. La circulation, très fortement perturbée dans ce périmètre, sera rétablie progressivement, en fonction de la physionomie des lieux.

Il est vivement recommandé aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l'événement.

Le personnes devant se rendre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à l'hôpital Cochin et à l'hôpital Necker, auront la possibilité d'y accéder par le boulevard Vincent Auriol pour le premier, par le boulevard Saint-Jacques et la rue de la Santé pour le second, par le boulevard Pasteur pour le dernier.

Un dispositif renforcé de sécurisation et contrôles sera également mis en place en amont de la manifestation, visant notamment à lutter contre le port d'arme prohibé ou d'objets illicites ou dangereux.