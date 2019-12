Grève contre la réforme des retraites : les enjeux d'une nouvelle semaine de bras de fer

Alors que ce lundi, la grève contre la réforme des retraites entre dans sa 26e journée, voici les moments-clé et les enjeux à venir cette semaine.

Alors que le conflit atteint ce lundi son 26e jour, le gouvernement semble déterminé à remplacer la majorité des 42 régimes de retraites existants par un "système universel" par points, et à instaurer un âge pivot à 64 ans, assorti d'un bonus-malus.

Côté syndicat, le dirigeant de la CGT Philippe Martinez le gouvernement d'organiser "le bordel" et de jouer "le pourrissement" d'un mouvement social déjà plus long que celui de 1995, dans les colonnes du JDD. La circulation des trains et des métros est de nouveau perturbée ce lundi.

Retrouvez les dates-clé de la semaine ci-dessous avant une reprise des négociations le 7 janvier, et une nouvelle journée d'action annoncée pour le 9 janvier.

31 décembre : l'allocution télévisée du chef de l'Etat

Comme l'année précédente avec la crise des "gilets jaunes", Emmanuel Macron s'adressera aux Français dans un contexte troublé. "La seule manière de sortir de la crise, c'est que le chef prenne la parole le 31", estime l'analyste Philippe Moreau-Chevrolet, contacté par l'AFP, "et qu'il annonce quelque chose, comme le grand débat ou une suspension de la réforme. Il pourrait aussi la vider de son contenu, ou encore retirer ou moduler l'âge-pivot, afin de pouvoir faire passer l'essentiel de sa vision". La piste de l'âge-pivot, qui ne figurait pas dans le programme de campagne du chef de l'Etat, est régulièrement évoquée par les commentateurs politiques.

Mais depuis des semaines, c'est le gouvernement, et son chef, Edouard Philippe, qui sont à la manoeuvre. Emmanuel Macron ne s'est exprimé que succinctement sur le conflit social, depuis le Mali, appelant les grévistes à "savoir faire trêve", et annonçant renoncer à sa pension de Président de la République.

2 janvier : le record de longévité d'une grève battue

Jeudi, la grève, si elle perdure, entrera dans son 29e jour, battant le record de 1986/1987 à la SNCF. Le mouvement avait duré du 18 décembre 1986 au 15 janvier 1987. A l'époque, la suppression de la "prime de saisie sur ordinateur" amputait les fiches de paye des employés des guichets de la SNCF de plusieurs centaines de francs. Le mouvement avait commencé par une grève des réservations. Le 18 décembre, le personnel de bord rejoignait le mouvement quelques jours après, dénonçant un projet de rémunération qui faisait la part belle au "mérite" au détriment de l'ancienneté.

3 janvier : il y aura finalement des avions

Vendredi, pour la fin des vacances scolaires les syndicats de pilotes avaient déposé un préavis de grève. Jeudi dernier, ils l'ont retiré, estimant avoir obtenu de la part du gouvernement des concessions suffisantes : dans les cockpits l'âge légal de départ à la retraite sera maintenu à 60 ans. Il n'est plus question d'âge pivot à 64 ans comme pour les autres salariés.

Ce n'est pas le seul aménagement obtenu par rapport à la réforme des régimes spéciaux. Le gouvernement a en effet préservé les militaires et accordé des dérogations aux policiers, et lancé une perche aux danseurs de l'Opéra, notamment.