Grève contre la réforme des retraites : Les ouvriers de l'automobile du Valenciennois mobilisés

Opération escargot sur l'autoroute, barrage filtrant à l'entrée de l'usine, les ouvriers de PSA Hordain, anciennement Sevelnord, ont participé au mouvement dès le début. Plus de 500 grévistes au plus fort de la mobilisation selon la CGT. Depuis la rentrée les effectifs baissent, 50 à 80 à la dernière manifestation à Valenciennes, ce n'est pas les dernières annonces du gouvernement notamment au sujet de l'âge pivot qui ont rassuré les salariés, "du foutage de gueule, de l'enfumage" pour Franck Théry secrétaire de la CGT sur le site qui estime que beaucoup ont du arrêter à cause des trous sur les fiches de paie.

Xavier, 53 ans lui sera encore demain dans la manifestation. Il a participé à toutes les journées interprofessionnelles. Avec le nouveau système, il estime qu'il va perdre 20 à 30% de sa pension, il s’inquiète donc pour ses vieux jours

On va pas vivre mais survivre...Quand on sait le prix pour entrer dans un EHPAD, on va faire comment pour financer avec 800-900 euros de retraite, c'est pas possible

L'ouvrier est aussi sûr qu'il va devoir travailler plus longtemps, alors qu'il a commencé à 17 ans et demi, d'abord boulanger avant d'intégrer l'usine. Des métiers pénibles selon lui alors qu'ils ne sont pas forcément considérés comme tels, malgré les heures de nuit, horaires décalées, gestes répétitifs, postures difficiles. Il craint de ne pas pouvoir profiter de sa retraite.

Aujourd'hui on est déjà cassé quand on va travailler, il reste encore une dizaine d'années pour moi, ça va être compliqué ! On profitera de rien du tout car physiquement on sera bien usé. On a galéré pendant 40, 42, 43 ans de travail, on mérite qu'on nous foute la paix !

Des propos confirmés par Franck Théry qui assure que déjà de nombreux seniors de 50 à 55 ans ont déjà des maladies professionnelles.

Xavier qui se bat aussi pour les plus jeunes notamment pour son fils qui fait des études, et qui va rentrer tard sur le marché du travail.

Pas question donc pour le moment de lâcher tant que le gouvernement ne renoncera pas à sa réforme