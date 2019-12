Grève contre la réforme des retraites : les perturbations de ce mardi 17 décembre dans la Loire

Saint-Étienne, France

Le trafic de la STAS sera légèrement perturbé

Les lignes de tramways T1, T2 et T3 seront légèrement perturbées. Les lignes Métropoles M1, M3, M4, M6, M7 et M9 seront légèrement perturbées. Les lignes 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 37, 40, 41, 45 seront perturbées. Les lignes 21, 24, 42, 43 et les lignes de soirée S1, S3, S6, S7 et S9 ne circuleront pas.

Cantines scolaires à Saint-Étienne

A Saint-Étienne, si leur école est ouverte, même partiellement, tous les enfants inscrits à la cantine seront accueillis et encadrés. Un repas chaud sera servi dans tous les sites, sauf pour les sites suivants qui pourront bénéficier d'un repas tiré du sac fourni par les parents : Chaléassière : maternelle et élémentaire - Gaspard Monge : maternelle et élémentaire - Jomayère : maternelle et élémentaire - Jules Ferry : maternelle et élémentaire - Francs maçons : élémentaire - Métare Cottentière : maternelle et élémentaire - Métare Réjaillère : maternelle et élémentaire - Ovides : maternelle et élémentaire - Paule et Joseph Thiollier : maternelle et élémentaire - Saint-Victor Bréat : maternelle et élémentaire - Solaure : maternelle et élémentaire - Terrasse : maternelle et élémentaire - Villeboeuf : maternelle et élémentaire - Vivaraize : maternelle et élémentaire

Les crèches à Saint-Étienne

Dans les crèches, le 17 décembre, 6 crèches fonctionneront normalement : Tom pouce, Petits Loups, Jardin d'enfants du Parc de l'Europe, Ribambelle, Jean Macé et Saint-Saens. 5 crèches fonctionneront partiellement : Comédie : les services Perlins et Fripounets seront ouverts, le services bambin sera ouvert de 12h30 à 19h (sans restauration) ; le service jardin d'enfants sera fermé. Galapiats : le service Moussaillons sera ouvert de 8h30 à 18h30 ; le service Petits Mousses sera ouvert de 12h à 18h30 (sans restauration). Petits Manuchards : les services Pillous et Clair de lune seront fermés ; le service Perlin sera ouvert. Grenette : la structure sera ouverte de 13h à 18h30. Sirainette : le service Jopada sera ouvert de 7h30 à 19h ; les services Filovan et Ploufinou seront ouverts de 12h30 à 19h (sans restauration) ; le service Galopin sera fermé.

Manifestations dans la Loire et la Haute-Loire

A Saint-Étienne, le rendez-vous est fixé à 10h30 devant la CCI Cours Fauriel. La manifestation se rendra Place du Peuple en passant par la préfecture. A Roanne, le rendez-vous est fixé à 10h30 devant l’hôpital direction la Sécurité Sociale. Au Puy-en-Velay, les manifestants se retrouvent à 10h30 place Cadelade.