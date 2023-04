Grève contre la réforme des retraites : les prévisions de trafic de ce jeudi

Entre 740.000 et 2 millions de manifestants sont descendus dans la rue pour la 10e journée de mobilisation. Seront-ils plus nombreux ce jeudi, à l'appel de l'intersyndicale ? Quelle sera l'ampleur de la mobilisation ? L'issue de la réunion à Matignon prévue ce mercredi sera sans nul doute déterminante. Retrouvez toutes les prévisions sur France Bleu.

Dans les transports

Sur les rails

Le trafic sera en partie perturbé ce jeudi à la SNCF, annonce la direction dans un communiqué ce mardi. Dans le détail : la SNCF prévoit 1 TER sur 2 en moyenne, 3 TGV INOUI et OUIGO sur 4, 1 Intercités de jour sur 4 et aucune circulation d'Intercités de nuit. Les circulations Eurostar et Thalys seront quasi normales.

La mobilisation marque le pas à la RATP. Le trafic sera "quasi normal" pour le métro et le RER à Paris jeudi, a annoncé la direction ce mardi. Seules quelques lignes de métro, non précisées, connaîtront de légères perturbations. Pour ce qui est des tramways et des bus, le trafic sera normal "sur l'ensemble du réseau".

Dans les airs

Plusieurs aéroports français seront perturbés jeudi. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols à Marseille-Provence, Toulouse, Bordeaux et Nantes, en raison de la grève de contrôleurs aériens. L'aéroport parisien d'Orly, qui était jusqu'ici lui aussi visé par des demandes d'annulations de vols, n'est cette fois-ci pas concerné.

En dépit de ces mesures préventives, "des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir" jeudi, souligne la DGAC dans un communiqué.