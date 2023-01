Grève contre la réforme des retraites : pour la deuxième fois, il n'y aura aucun TER en Alsace

C'est la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats. En Alsace comme lors de la première journée du 19 janvier, la mobilisation s'annonce très forte à la SNCF. I l n'y aura aucun TER en circulation en Alsace du lundi 30 janvier 19h au mercredi 1er février 8h. Il y aura 1 TGV sur 2 sur l'axe Est.

De fortes perturbations dans les transports

A la CTS compagnie des transports strasbourgeois , le trafic des trams sera perturbé avec en moyenne un tram tous les quart d'heure sur les lignes A, B, C et D. Les lignes E et F circuleront toutes les 20 à 30 minutes environ. Perturbations aussi chez Soléa à Mulhouse . Il y aura un tram toutes les 10 minutes sur les lignes 1 et 2. La ligne 3 sera remplacée par des bus toutes les 30 minutes. Il faut s'attendre aussi à des perturbations au niveau de la CTBR la compagnie des transports du Bas-Rhin, le réseau Fluo Grand Est 67. Les lignes de car 203, 205, 210, 220, 230, 232, 240, 257, 260 et 270 subiront des perturbations tout au long de la journée.

A Strasbourg, il n'y aura pas de cantine le midi. Au niveau de l'Education nationale, les syndicats tablaient sur environ 50% de grévistes en moyenne pour la grève du 19 janvier. La mobilisation devrait également être forte ce jeudi avec selon les syndicats un enseignant sur trois en grève en Alsace.

A Strasbourg, le cortège va partir ce mardi à 14h de l'avenue de la Liberté à côté de la place de la République. Départ du cortège à Mulhouse également à 14h depuis la place de la Bourse.