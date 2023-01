Grève contre la réforme des retraites : quatre rassemblements en Sarthe le 31 janvier

Combien y aura-t-il de Sarthois en grève le 31 janvier contre la réforme des retraites ? Après une première journée d'action ayant réuni plus de 20 000 manifestants dans tout le département, l'intersyndicale départementale espère rassembler encore davantage de monde et prévoit quatre manifestations en Sarthe pour les opposants au recul de l'âge légal de départ à la retraite et à l'allongement de la durée de cotisation. La Flèche et La Ferté-Bernard viennent s'ajouter aux cortèges du Mans et de Sablé.

Quatre manifestations en Sarthe le 31 janvier

Au Mans, le cortège s'élancera une nouvelle fois de la place des Jacobins à 13h30 le 31 janvier. Avant cela, trois rassemblements sont programmés par les syndicats en matinée, pour permettre à ceux qui le souhaitent de rejoindre ensuite la capitale sarthoise et de manifester une seconde fois.

10h à Sablé-sur-Sarthe place du champ de foire

10h à La Ferté-Bernard au parking de l'hôpital

10h à La Flèche place Henri-IV