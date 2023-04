Grève contre la réforme des retraites : quelles actions ce jeudi en Picardie ?

Les opposants à la réforme des retraites sont de nouveau appelés à se mobiliser ce jeudi pour une 11e journée d'action. Plusieurs blocages et manifestations sont annoncés en Picardie.

ⓘ Publicité

À lire aussi Réforme des retraites : 11.500 policiers et gendarmes mobilisés jeudi pour la 11e journée de mobilisation

À Albert dès 4h30, les syndicats prévoient de bloquer les rond point de la ZAC du Coquelicot et celui zone Potez. Puis à Amiens, ce sera dès 7h sur le rond-point de l'hôpital Pinel, et à Mers-les-Bains sur celui d'Auchan.

Pour les manifestants, des cortèges sont prévus dès 10h le matin à Abbeville, Albert et Péronne.

À Amiens, le rendez-vous est donné à 14h30 au campus universitaire de la Citadelle. La CGT appelle également à la "cyclo-grève", pour rejoindre le cortège à la Citadelle.

Dans l'Oise, des rassemblements sont prévus à partir de 10 heures au rond-point Lidl de Nogent-sur-Oise, à 14h devant la préfecture à Beauvais et à 13h devant le café de la gare à Compiègne.

Dans l'Aisne, les manifestants se sont donné rendez-vous à 15h place du 8 octobre à Saint-Quentin ou encore à 17h place Paul Doumer à Château-Thierry.

À lire aussi Réforme des retraites : quelles perturbations ce jeudi 6 avril en Picardie ?

loading