Grève contre la réforme des retraites : quelles perturbations demain dans le Poitou ?

Poitiers, France

Nouvelle journée d'action interprofessionnelle ce mardi contre la réforme des retraites avec des perturbations le Poitou.

Trafic TGV et TER perturbé

Sur le rail, dans la région, il n'y aura que trois allers-retour entre Bordeaux et Paris demain. Un seul Ouigo et un aller-retour entre la Rochelle et Paris. Du côté des trains express régionaux : seulement 4 TER sur 10 en circulation et pour tous les autres, des cars de substitution.

Des enseignants mobilisés

Dans l'Education nationale, on rappelle que les profs avaient reconduit la grève ce lundi à Poitiers au lycée Nelson Mandela ainsi qu'à Aliénor d'Aquitaine. A Niort, les syndicats ont tenu une assemblée générale ce lundi midi. Le mouvement est reconduits ce mardi donc dans les établissements scolaires du Poitou.

A Melle, les grévistes distribueront des tracts sur la place René Groussard ce mardi matin avant la manifestation de l'après-midi sur la place de la Brèche à Niort.

Le LP2i bloqué à nouveau

Dans les lycées, il n'y a pas que les profs qui se mobilisent : les lycéens eux aussi réagissent à la réforme du bac avec des piquets de grève au lycée du Bois d'amour et à Nelson Mandela ce lundi. Demain mardi, le LP2i, le lycée pilote innovant de Jaunay-Marigny sera à nouveau bloqué. Ce sera la 3ème fois en une semaine.

Garderie ou pas garderie ? Et les cantines ?

Si vous êtes parent, pensez à vérifier que votre enfant aura bien cours demain ou qu'il sera bien accueilli dans le cadre du service minimum, car à Poitiers par exemple l'école maternelle de Montmidi sera fermée. Il y aura un service minimum d'accueil sur le temps scolaire dans quatorze établissements. Pour plus d'infos, la mairie met en place une permanence téléphonique jusqu'à 20h ce soir, et à partir de 7h30 demain matin. Le numéro 05 49 52 37 62. A Niort, trois écoles ne proposeront ni cantine, ni pique-nique, ni garderies ce mardi : il s'agit de Pierre Coubertin élémentaire, de Edmond Proust élémentaire, et de Jean Zay maternelle.

Grève à la Fonderie du Poitou Fonte

Parmi les autres actions dans le poitou : celle qui démarre ce lundi soir à la Fonderie du Poitou Fonte. La CGT appelle les salariés à cesser le travail de 21h ce soir à la même heure demain. Car au-delà de la retraite à points, ce qui inquiète le syndicat, c'est l'avenir du site : trop de questions en suspens sur les investissements, la diversification de l'activité et et la capacité du groupe Liberty à payer ses fournisseurs. Les représentants syndicaux profiteront d'ailleurs de la venue du directeur Europe du groupe demain après-midi à Ingrandes-sur- Vienne pour demander à le rencontrer.

Les lieux et horaires des différents rassemblements

Le point sur les différents rassemblements demain dans le Poitou. A Châtellerault, le cortège partira à 10 heures du carrefour de la salle omnisports. À Poitiers, le point de rendez-vous ce sera le stade Rébeilleau, à 14 heures, pour se rendre ensuite vers la Porte de Paris. À Niort, les syndicats espèrent rassembler plus de monde encore que les 7.000 manifestants de jeudi dernier à 14 heures place de la Brèche ce mardi. Et ils ont tout prévu ! Pour permettre aux parents de manifester quand les enfants ne sont pas accueillis dans les écoles en grève, le syndicat Solidaires 79 propose un système de garderie dans ses locaux.