Grève contre la réforme des retraites : toujours des perturbations à la SNCF mardi, retrouvez les prévisions

La SNCF prévoit pour mardi un trafic assez stable sur les grandes lignes et en région, et du mieux en Ile-de-France, alors que la grève reconductible contre la réforme des retraites entrera dans sa troisième semaine. SNCF Voyageurs prévoit de maintenir mardi 4 TGV sur 5, 6 Intercités sur 10 et 2 TER sur 3, mais aucun train de nuit ne roulera, a indiqué un porte-parole à l'AFP lundi.

Sur le réseau ferroviaire francilien, le trafic doit s'améliorer mais il restera perturbé, la ligne la plus affectée étant la partie SNCF du RER B (au nord) avec 1 trains sur 2. La direction prévoit de faire rouler 2 trains sur 3 en moyenne sur le RER C et les lignes J, L et U, et 3 trains sur 5 sur le RER D et la ligne R. Enfin, trois quarts des trains programmés seront maintenus sur le RER E ainsi que sur les lignes N et P. Le service sera en revanche normal, ou presque, sur le RER A, les lignes H, K, T4, T11 et T13.

Toujours en Ile-de-France, la RATP prévoit un trafic normal sauf sur sa partie du RER B (au sud) avec 2 trains sur 3. Les syndicats ont appelé à une grève reconductible depuis le 7 mars, jusqu'au retrait du texte de la réforme des retraites. Une journée de mobilisation massive est en outre prévue jeudi, jour choisi par les confédérations pour une nouvelle grève interprofessionnelle.

Trafic "fortement perturbé" jeudi

Les circulations resteront "perturbées" mercredi et "devraient être fortement perturbées" jeudi, alors qu'une journée de mobilisation nationale est annoncée, a indiqué le porte-parole. "Aussi, SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus le jeudi 23 mars", a-t-il mis en garde. SNCF Voyageurs ne pourra donner des prévisions de trafic pour la journée de jeudi que mercredi après-midi. La RATP, elle, en donnera dès mardi.