Grève contre la réforme des retraites : une centaine de manifestants devant la gare de Rennes

Plus de 100 manifestants à Rennes, 200 à Saint-Brieuc, vacances obligent, on est loin des grands rassemblements du mois de décembre. Mais les cheminots ont tenu à montrer leur détermination, au 24ème jour du mouvement.

Plus d'une centaine de personnes ont manifesté devant la gare de Rennes

Rennes, France

24ème journée de grève contre la réforme des retraites, samedi 28 décembre 2019. Toujours un trafic perturbé sur les rails, avec 6 TER sur 10 en circulation. Et une nouvelle journée d'action pour les syndicats. A Saint-Brieuc, environ 200 personnes ont participé à une manifestation. Idem à Rennes, où plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées toute la matinée devant la gare. Au programme : prises de parole et distribution de tracts.

Les syndicats CGT, Sud rail et FO étaient présents © Radio France - Adrien Beria

Une manifestation qui intervient alors que le mouvement a dépassé en durée les grandes grèves de 1995 contre le plan Juppé - 22 jours "seulement". Un symbole, mais pas une fierté estime Xavier Bosser, secrétaire CGT régional. "Malheureusement, on voit bien qu'ils [le gouvernement] jouent le pourrissement, explique le syndicaliste. La grève durera tant qu'on n'aura pas obtenu satisfaction".

REPORTAGE - 24ème jour de grève à la gare de Rennes Copier

Une collecte au profit du Secours populaire

En marge du rassemblement rennais, la CGT a également organisé une collecte de dons et de jouets, au profit du Secours populaire.

Des jeux de société, des livres et des jouets ont été récoltés © Radio France - Adrien Beria