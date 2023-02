Grève contre la réforme des retraites : une journée sans ski en pleines vacances scolaires à Gourette

Entre les flocons de neige, ce mardi, les vacanciers sont nombreux à glisser sur des luges à Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques. Les pistes de ski sont fermées à cause de la grève contre la réforme des retraites et la mobilisation des pisteurs-secouristes. Il a fallu trouver d'autres activités pour occuper les clients qui ont passé la journée en bas de la station. Au programme pour beaucoup : raquettes, bataille de boules de neige ou encore visites. Les commerçants eux, font grise mine. La grève leur fait perdre de l'argent, puisque personne ne vient louer d'équipements. La station doit aussi rembourser les forfaits au prorata de cette journée non skiée.

C'est la première fois que les acteurs économiques de la station de Gourette vivent une telle situation. À cause de la grève, Chantal Seilla, gérante de l'équipementier SKI 2000 perd une journée de travail en pleine période de vacances scolaires. "On aurait pu trouver d'autres solutions que de bloquer la station" estime-t-elle, alors que le site a déjà ouvert en retard cette année (le 20 janvier), en raison d'un faible enneigement. Pour les moniteurs de l'Ecole du Ski Français (ESF) les pertes sont estimées à 25.000 euros en raison des cours annulés. Seuls ceux des plus petits, les Piou-piou, ont pu être assurés.

Les Piou-Piou sont les seuls sur des skis ce mardi. © Radio France - Jeanne Maisiat

Un coup dur pour la direction

De son côté, la direction de Gourette accuse une perte estimée entre 80 et 100.000 euros pour cette journée sans ski. Elle explique avoir pourtant proposé une alternative aux grévistes, pour qu'ils puissent faire grève quelques heures, ce qui aurait éviter la fermeture de la station. Une proposition qui n'a pas été acceptée. Les forfaits doivent être remboursés aux clients, qui faisaient la queue au guichet de la station ce mardi pour être informés de la situation.

Les clients demandent à être remboursés pour cette journée sans ski. © Radio France - Jeanne Maisiat

Malgré le contexte, il y avait du monde en bas des pistes à Gourette ce mardi. La luge a été plébiscitée par les vacanciers qui ont quand même réussi à profiter de la poudreuse. Les raquettes ont aussi été chaussées par ceux qui voulaient profiter d'une balade enneigée.