Grève contre la réforme du code du travail : quelques perturbations en Alsace

Trains, trams, écoles... La journée d'action nationale, mardi, contre la réforme du code du travail va engendrer des perturbations limitées en Alsace.

La rentrée sociale a sonné. La CGT appelle à une journée de mobilisation mardi 12 septembre contre la réforme du code du travail. Le syndicat espère 180 manifestations dans toute la France et avance plus de 4.000 appels à la grève. En Alsace, de rares perturbations sont à prévoir.

Trains : perturbations à Colmar et Mulhouse

À la SNCF, les premières perturbations sont à prévoir dès lundi soir, 19 heures. Du côté des TER, les lignes Mulhouse-Bâle, Mulhouse-Belfort, Mulhouse-Colmar et Mulhouse-Thann-Kruth seront impactées, de même que la ligne Colmar-Metzeral. Le détail des horaires par ici.

Trams et bus : quelques perturbations à Strasbourg

À Strasbourg, la CTS annonce que la ligne F du tram ne circulera pas. La ligne E circulera sur son amplitude habituelle mais selon une fréquence réduite : 1 tram toutes les 16 minutes environ. Les lignes de tram A, B, C et D circuleront selon l’amplitude, les horaires et fréquences habituels. Les services bus seront assurés sur l’amplitude de fonctionnement habituelle, sauf sur les lignes 71 et 72.

Écoles : pas de cantine à Strasbourg en primaire et en maternelle

À Strasbourg, les parents ont été prévenus dès la semaine dernière : il n'y aura pas de cantine dans les écoles primaires et maternelles de la ville, et des repas froids seront servis dans les crèches. À Mulhouse, il pourrait y avoir quelques perturbations dans les écoles maternelles, des Atsem prévoyant de faire grève. Les villes de Colmar et de Haguenau font savoir qu'elles n'ont pas eu de remontées particulières sur d'éventuelles perturbations.