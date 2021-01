Grève dans l'Education nationale : les enseignants vont défiler à Poitiers et à Niort

Six organisations syndicales appellent ce mardi à une journée de grève dans l'Education nationale afin de réclamer une revalorisation salariale et aussi de dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les écoles.

Une large intersyndicale (FSU, CGT, Force ouvrière, Solidaires...), mais aussi des infirmières scolaires et des parents d'élèves de la FCPE appellent ce mardi à une journée de mobilisation dans l'Education nationale. La grève porte sur la question des salaires, des suppressions de postes et sur la gestion de la crise sanitaire dans les écoles. Comme dans de nombreuses villes de France, des défilés sont prévus dans la matinée à Niort (10h30 devant l'inspection académique située avenue de Limoges avant de rejoindre la préfecture) et en début d'après-midi à Poitiers (14h, de la Promenade des Cours au rectorat).

"Les salaires des profs français parmi les plus bas d'Europe"

"Il faut bien comprendre que lorsqu'un prof démarre après cinq années d'étude et un Capes difficile, il commence à 1.500 euros, c'est-à-dire 1,2 fois le SMIC", explique Julien Dupont, secrétaire départemental du SNES-FSU, le premier syndicat du second degré dans la Vienne. "Les salaires ne suivent même pas l'inflation, le point d'indice est gelé, donc cela signifie que nos métiers ont été largement déclassés et aujourd'hui, on n'a plus personne qui veut passer les concours. C'est mal payé et en plus les conditions de travail sont éprouvantes".

"Ces salaires entraîent une grosse crise du recrutement" - Svend Walter, professeur de physique-chimie à Poitiers, secrétaire de la FSU 86

à lire aussi Restrictions sanitaires, salaires : les enseignants appelés à faire grève mardi

"La revalorisation promise par Jean-Michel Blanquer ? Ridicule"

La revalorisation salariale annoncée par le ministre de l'Education nationale est loin de convaincre Julie Couprie, enseignante du 1er degré et co-secrétaire du SnuiPP-FSU dans les Deux-Sèvres. "C'est ridicule, il s'agit d'une trentaine d'euros brut par mois et en plus ça ne concerne pas une bonne partie du corps enseignant et ça oublie complètement les personnels les moins bien payés de notre ministère, les AESH". Le plus souvent en temps partiel, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap touchent en moyenne 700 euros par mois et ont rarement la possibilité d'avoir un deuxième emploi.

à lire aussi La rectrice d'académie de Poitiers dévoile le bilan 2020 et les perspectives de rentrée 2021

"Et à l'université ? Ça craque de partout"

Il n'y a pas que le premier et le second degrés qui sont en crise. "L’université craque, les étudiants craquent, les personnels enseignants, administratifs et technique craquent parce que nous subissons presque de la maltraitance avec une succession d’injonctions suivies d’aucune aide, aucun moyen, c'est le règne du débrouillez-vous",affirme Anne Joula, enseignant-chercheur à l'université de Poitiers et responsable du SNESUP-FSU.

"On nous a dit : à la rentrée, il faut accueillir les étudiants en difficultés, ensuite qu’il faut accueillir tous les L1 à partir du 25 janvier à hauteur de 50 % des jauges et alors que ça se met en place, on nous dit qu’il faut aussi accueillir les autres étudiants à hauteur d'un jour par semaine puis on nous dit qu’il faut aussi accueillir les étudiants de première année d’ingénieur, tout ça c’est beaucoup de travail, les étudiants sont dans le brouillard et les équipes également", conclut Anne Joula.