Pays Basque, France

Journée de mobilisation jeudi dans les services publics. La plupart des secteurs d'activité seront touchés : santé, transports, retraités etc. Les syndicats de la fonction publique parlent, je cite : "de guerre aux droits sociaux" lancée, disent-ils, par le gouvernement et le président Macron.

Dans un tract la CGT déclare Emmanuel Macron "ennemi social numero 1". Le ton est donné. Au Pays Basque plusieurs syndicats appellent à défiler : CGT, FO, CGC, FSU, SUD, Solidaires et LAB (syndicat des travailleurs basques). Une manifestation sera organisée à partir de 10h30 depuis la mairie de Bayonne. Dans le défilé, des partis politiques, parti communiste, Generation S et association altermondialiste Bizi. On y verra également des avocats à l'appel du barreau de Bayonne.

Les représentants syndicaux de la fonction publique au Pays Basque © Radio France - Jacques Pons

Réunis à Bayonne lundi dernier, les principaux syndicats organisateurs estimaient tous qu'il y aurait du monde ce jeudi dans le défilé du matin. Une manifestation contre Emmanuel Macron baptisé "président des riches" par la CGT.

On est en guerre ! — Sandra Perreira-Ostanel, délégué CGT agents du departement

"Il faut qu'on soit dans l'esprit de mai 68" martèle Denis Dartigoueyte, représentant CGT des agents territoriaux à Boucau. Pour le délégué départemental de Force Ouvrière Hervé Larrouquère "en 2006, on a fait plié le gouvernement". "Ils sont en train de toucher aux fondamentaux !" "Ça nous remue!". Bref, pour Sandra Perreira-Ostanel, responsable départemental CGT des agents du département, "l'heure est grave" "Oui, on est en guerre" "on parle de guerre aux droits sociaux" "l'accès au service public, il est en train d'être cassé" "c'est violent ce qu'on vit".

Sandra Perreira-Ostanel, secretaire adjointe des agents départementaux CGT Copier

Le défilé de Bayonne débutera à 10h30 sur la place de la liberté (devant la mairie) ensuite traversée du Pont Mayou, les allées Boufflers, la place saint André (petit Bayonne) puis retour vers le Grance Bayonne, passage rue d'Espagne, la cathédrale puis la sous prefecture.

Il y aura du monde jeudi à Bayonne — Hervé Larrouquère, délégué départemental Force Ouvrière