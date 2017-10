Grève dans la fonction publique : beaucoup d'écoles fermées dans la Loire !

C'est une semaine de mobilisation sociale qui s'annonce. Santé, transports, éducation nationale ou encore La Poste ... de nombreux secteurs se mobilisent suite à l'appel à la grève dans la fonction publique. Dans la Loire, les écoles seront particulièrement touchées mardi.

Difficile de dire combien précisément, mais les syndicats comptent près de 20 établissements dans le primaire, où aucune classe ne sera ouverte. C'est le cas dans l'école du Guizay à Saint-Etienne, l'école Marengo de Roanne. Pas de cours non plus pour les classes de Saint-Exupéry, la plus grosse école de Rive-de-Gier, ou encore à Pasteur, à Saint-Chamond. Les écoles de Sorbiers, Renaison et Farnay seront aussi sans doute fermées.

A Saint-Etienne, les cantines seront perturbées : 25 écoles n'auront pas de service. Ailleurs, il y aura quand même un repas, mais avec un menu modifié. Le secteur de la petite enfance est aussi touché : la crèche "Les petits manuchards" sera fermée toute la journée. 7 fonctionneront partiellement, et seulement 3 fonctionneront normalement. Les cantines concernées et les horaires des crèches sont répertoriés sur le site de la ville de Saint-Etienne.

Les secteurs de la santé et des transports se mobilisent aussi

Autre secteur qui promet de suivre le mouvement : celui de la santé, même si des équipes seront réquisitionnées. Dans les maisons de retraites, les salariés promettent de gros débrayages.

Côté transports, la Stas de Saint-Etienne promet des tramways et des bus avec un trafic presque normal, à l'exception des lignes perturbées par le cortège. A Roanne, la Star estime que 5 lignes qui desservent des communes alentours seront touchées.

Pour ce qui est de la SNCF, les lignes Saint-Etienne Roanne et Saint-Etienne Noirétable seront perturbées. En principe le trafic sera normal entre Saint-Etienne et Lyon. Pour le détail des horaires, vous pouvez vous rendre sur le site ter.sncf.com, mais les perturbations sont annoncées seulement la veille.