Neuf syndicats, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA, FO, FSU, Solidaires et Unsa appellent les fonctionnaires à manifester ce jeudi 22 mars un peu partout en France. Quelques 140 défilés sont organisés dans le pays pour défendre la fonction publique. Les syndicats demandent le dégel du point d'indice, l'arrêt des suppressions d'emplois, l'abrogation du jour de carence,le maintien du statut de fonctionnaire.

Trois défilés sont organisés en Dordogne. Le premier partira à 10h30 du palais de justice de Périgueux. Force Ouvrière appelle les agents de la fonction publique à des rassemblements à 9hdevant l'hopital de Périgueux, l’inspection académique et la mairie pour "une action symbolique". A Bergerac, un autre défilé s'élancera à 15h du tribunal. Enfin, rendez-vous est donné à 17h15 à Sarlat sur la place du 14-Juillet.

Qui manifeste ?

Les cheminots devraient être nombreux dans les cortèges. Avant de commencer leur propre mouvement le 3 avril, ils vont défiler contre la réforme annoncée de leur statut et de leur entreprise plus globalement. Les agents des impôts, qui se plaignent régulièrement de la diminution des effectifs seront aussi présents. Les enseignants vont sortir banderoles et pancartes contre la reforme du Bac et la répartition des postes de professeurs. Quelques lycéens pourraient les rejoindre.

Très mobilisés la semaine dernière, les retraités vont remettre le couvert ce jeudi, toujours contre la hausse de la CSG et la baisse de leurs pensions. Dans les défilés on devrait aussi trouver des facteurs, des agents municipaux, des gardiens de prison, des agents hospitaliers toujours très mobilisés dans les manifestations de la fonction publique. Le personnel des ehpad devrait lui aussi descendre dans la rue. L'union des familles laïques, le Cerader, le mouvement pour la paix ont aussi appelés à manifester. Enfin, habillés d'un gilet jaune, les membres du jeune mouvement "Colère 24" ont aussi prévu de venir mettre leur grain de sel.

Quelles perturbations dans les services publics ?

Les services publics pourraient tourner au ralenti durant cette journée, notamment les écoles. Selon le syndicat Snuipp-FSU, il ne devrait pas y avoir plus de 20% de grévistes dans le primaire en Dordogne.A Périgueux, la ville met en place un service d'accueil des écoliers. A Bergerac, moins d'une trentaine d'enseignants seront en grève. Les enfants seront accueillis à l'école du bout des vergnes. Le repas du midi ne sera pas assuré du tout. Les cours devraient être beaucoup plus perturbés dans les collèges et les lycées. La réforme du Bac cristallise la colère des profs.

Les services des impôts, la distribution du courrier et l'accueil dans certaines mairies pourraient aussi être perturbés. Du coté de la SNCF, 40% des TGV sont annoncés sur les rails, 25% des Intercités et 50% des TER. Dans le détail, il n'y aura pas de train entre Périgueux et Bordeaux, aucun en direction d'Agen et Brive et seulement sept pour Limoges. Renseignez-vous sur le site de la SNCF afin de savoir si votre train circule ou non.