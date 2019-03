Grève dans la Fonction publique : à quoi s'attendre pour les écoles et les transports à Paris et en Ile-de-France ?

Paris, Île-de-France, France

Les syndicats et notamment la CGT ont appelé à la grève dans la fonction publique pour ce mardi 19 mars 2019. Certaines écoles seront fermées à Paris et en Ile-de-France. Les enseignants se mobilisent pour le pouvoir d'achat et la justice fiscale.

Les perturbations dans les écoles

En Ile-de-France, pour le moment aucun chiffre n'est avancé du côté des académies de Créteil, Versailles et Paris. Le SNUipp-FSU, principal syndicat dans l'enseignement primaire et participant à l'appel à la grève, a estimé l'ampleur du mouvement selon les remontés de ses adhérents.

Un peu plus de 4 enseignants sur 10 en France seront en grève ce mardi revendique le syndicat. Une mobilisation plus ou moins suivie selon les départements. En Ile-de-France, c'est le cas notamment dans le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Yvelines, où le taux de grévistes est estimé aux alentours de 60%. A l'inverse, dans les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise, ce taux chute respectivement à 30% et 20%.

Le nombre d'écoles fermées selon SNUipp-FSU

A Paris , 45 écoles devraient être fermées sur 630.

Dans les Hauts-de-Seine , 20 écoles sur 607

En Seine-Saint-Denis , 56 écoles sur 840

Dans le Val-de-Marne , 120 écoles sur 696

Dans le Val-d'Oise , 55 écoles sur 775

Dans les Yvelines , 100 écoles sur 998

Dans l'Essonne, ce chiffre n'a pas été communiqué. le nombre de gréviste est estimé à 38%

Trafic presque normal dans les transports en commun

Des agents SNCF et RATP devraient aussi être en grève. Les syndicats protestent contre l'ouverture des lignes de bus à la concurrence. On sait déjà que la CGT-RATP demande aux chauffeurs de bus d’Île-de-France de se mobiliser "dans les dépôts dès 4h" ce mardi, et pour les deux jours suivants.

La RATP assure de son côté que "le trafic sera quasi normal pour les bus et normal pour les métros, RER et tramways". Pour la SNCF: "il n'y aura aucun impact. Le trafic sera normal partout, y compris les TER" indique un porte-parole du groupe ferroviaire.