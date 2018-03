Le mouvement de grève des fonctionnaires prévus ce jeudi s'annonce particulièrement suivi et va entraîner de nombreuses perturbations.

Dans les transports

A la SNCF :

TER : > 3 circulations sur 4

Une partie des circulations sera assurée par autocar TGV : > 1 train sur 3

INTERCITÉS (jour) : > 1 train sur 5

INTERCITÉS (nuit) : > aucun train

Bus et tramway sur la Métropole de Montpellier :

En raison des rassemblements prévus dans le centre ville de Montpellier, des perturbations sont à prévoir aux abords de l'Ecusson (secteurs Peyrou, gare et Comédie) de 11 h jusqu'à la fin de la manifestation.

Des retards et des modifications d'itinéraires sont susceptibles d'intervenir sur les lignes de tram et les lignes de bus 6,7 et 11. Plus d'infos ici

Les autres lignes du réseau TaM fonctionneront normalement toute la journée.

A l'aéroport de Montpellier, plusieurs vols annulés. Une dizaine au départ, essentiellement à destination de Paris, mais aussi pour Nantes et Charleroi. Une dizaine de vols à l'arrivée, en provenance de Paris et Charleroi.

Perturbations dans les écoles de Montpellier :

16 écoles sont totalement fermées ce jeudi, 9 crèches et haltes garderies n'ouvriront pas non plus. Dans 76 écoles, le service de cantine ne sera pas assurée.

Pour les enfants des écoles, un service minimum d’accueil sera mis en place sur l’ALSH Astérix à Grammont. Seuls pourront être accueillis les enfants scolarisés dans les écoles dont plus de 25% des enseignants sont en grève et sous réserve de l'absence pour raison de grève de leur enseignant habituel.

Le service minimum d'accueil fonctionne selon les horaires suivants : de 9h à 12h et de 13h45 à 16h.

Entre 12h et 13h45, aucun service de restauration n'est assuré. Un pique-nique préparé sous la responsabilité des parents est possible. Inscriptions obligatoires par les parents : le jeudi 22 mars 2018 de 8h30 à 9h sur place.