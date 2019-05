Grève dans la fonction publique : les perturbations de ce 9 mai dans le Nord et le Pas-de-Calais

Hauts-de-France, France

Ils sont 5,5 millions en France. Les fonctionnaires sont appelés à se mettre en grève ce jeudi 9 mai. Neuf syndicats signent ce préavis unitaire. Fonctionnaires d'Etat, fonctionnaires territoriaux, et personnel hospitalier, ils protestent contre la réforme de la fonction publique. Le projet de loi du gouvernement arrivera lundi prochain en première lecture à l'Assemblée nationale.

La partie la plus visible de la grève : les écoles

Chez les fonctionnaires territoriaux, la grève sera surtout visible dans les accueils périscolaires des écoles, la garderie du matin et du soir, la cantine, qui peuvent ne pas être assurés dans certaines communes.

Les enseignants sont également appelés à ne pas travailler, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer estime qu'il y aura 15% de grévistes dans le primaire, une mobilisation qu'il juge d'ores et déjà importante.

Peu de perturbations dans les transports

Du côté des transports en commun, il n'y a pas de préavis de grève à la SNCF, le trafic est normal. Même situation chez Ilevia, qui gère les métro, les tramways et les bus de la métropole lilloise.

Pas de perturbation annoncée non plus chez Eveole dans le Douaisis, chez Transville dans le Valenciennois, ou chez Tadao dans le bassin minier du Pas de Calais. Dans le Val de Sambre, le réseau Stibus annonce quelques arrêts non desservis sur trois lignes seulement.

Annulation de vols

Le trafic des avions est perturbé par un mouvement des contrôleurs aériens. Au départ de Lesquin, les vols pour Toulouse, Lyon, Marseille, Porto, Biarritz ou encore Genève sont annulés.

Mouvement Social du 9 mai / grève en France dans les Services du Contrôle Aérien. Des retards et des annulations de vols à Lille, la liste ici : https://t.co/fJBOeplfqs — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) May 7, 2019

Manifestation régionale à 14h30

Des manifestations ont lieu un peu partout dans la région, toute la matinée : Lens, Arras, Boulogne, Valenciennes, Maubeuge, Douai, Dunkerque. Avant un rassemblement régional prévu à Lille à 14h30, porte de Paris.