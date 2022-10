Grève dans le nucléaire : le réacteur 1 de Cattenom ne redémarrera que le 8 novembre

Les syndicats CGT et Force Ouvrière maintiennent la pression : depuis plusieurs jours, ils appellent à la grève , au sein de la centrale nucléaire de Cattenom, pour réclamer des hausses de salaire, afin de faire face à l'inflation et la perte de pouvoir d'achat. Ces derniers jours, des barrages filtrants ont eu lieu à l'entrée de la centrale, le matin.

Redémarrage repoussé

Pendant ce temps, EDF mène de longues investigations sur des soupçons de corrosion sur de nombreux réacteurs du parc nucléaire français. A Cattenom, trois des quatre réacteurs sont à l'arrêt depuis des mois. Si le réacteur n°2 a repris du service cet été, les trois autres doivent être redémarrés avant la fin de l'année. Mais le mouvement social actuel va nécessairement impacter la remise en service.

Ainsi, le réacteur n°1, sur lequel les derniers contrôles ont été menés, ne redémarrera pas le 1er novembre prochain comme prévu : sa remise en service est repoussée d'une semaine, au 8 novembre.

La date de redémarrage du réacteur 4 est, pour l'instant, toujours programmée au 14 novembre. Le réacteur n°3, qui présente le plus de microfissures et qui nécessite les plus grandes réparations, doit quant à lui être redémarré le 11 décembre prochain. Mais on ne sait pas encore si le mouvement social actuel engendrera le même retard.

EDF tient à préciser que si la grève d'une partie des salariés impacte la date de remise en service des réacteurs, la sécurité des installations n'est pas altérée : les astreintes sur site et les opérations de sûreté ont toujours bien lieu.