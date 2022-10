Grève dans les cantines des écoles de Saint-Nazaire : la mairie "refuse de céder sous la pression"

"Je préfère manger à la cantine", le tube de Carlos en bande-son pour accompagner la manifestation ce mardi midi sous les fenêtres de la mairie de Saint-Nazaire. 46 agents, des femmes pour la plupart, qui travaillent dans les cantines des 20 établissements scolaires de la commune sont remontées. Leurs collègues cuisiniers de l'Upam de Coulvé, la plateforme de restauration collective où se préparent chaque jour les milliers de repas pour les écoliers, ont perçu une prime mensuelle de 85 à 110 euros brut. "Pourquoi pas nous?" demande Emilie, responsable d'office à l'Ecole Carnot.

la grève dans les cantines est reconductible jusqu'au 14 octobre © Radio France - Hélène Roussel

J'ai plus de 300 enfants tous les midi, je travaille dans le bruit et seule à plus de 35 heures par semaine" - Morgan, école Jules Simon

Avec des élèves toujours plus nombreux, une hausse de 3 à 4% par an, la charge de travail se densifie. "J'ai plus de 300 enfants à gérer entre 11h30 et 13h tous les jours. Je dois préparer les entrées, les desserts, réchauffer les plats, les présenter dans l'assiette, faire attention aussi aux régimes spéciaux, aux allergènes. Il faut aussi anticiper les commandes. On travaille dans le bruit, et seule. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit nous aussi à un peu de considération" s'insurge Morgan de l'école Jules Simon à l'Immaculée. Des journées à plus de huit heures de travail consécutives, des semaines à plus de 35 heures : "j'ai sept ans d'ancienneté, je suis à 100% et je touche 1 500 euros" raconte encore Morgan.

D'autres journées "cantines mortes" à prévoir

Le sentiment d'injustice domine. La colère aussi. "On tiendra le temps qu'il faut" prévient encore cette cantinière. La grève pourrait-elle durer ? "Oui, car le préavis court jusqu'au 14 octobre, les débrayages peuvent se faire du jour pour le lendemain" répond Fabien Pouëssel, le délégué CGT. Les parents et les enfants doivent se préparer : il y aura sans doute d'autres pique-niques froids à prévoir dans le sac. Ce mardi 100% des cantines scolaires étaient fermées.

Céline Paillard, adjointe aux ressources humaines "pas question de céder sous la pression, sinon on risque de créer de nouvelles inégalités entre agents" © Radio France - Hélène Roussel

"Pas le même métier, pas les mêmes primes" - Céline Paillard, adjointe aux ressources humaines

Du côté de la mairie, on rappelle que cuisinier et responsable d'office dans les cantines, ce n'est pas le même métier, ni les mêmes diplômes. "Ils n'ont jamais eu les mêmes primes", explique Céline Paillard, adjointe aux ressources humaines, qui rejette d'emblée les accusations de discrimination hommes-femmes. "Il y a des métiers plus masculins que d'autres, ce n'est pas une question de sexe mais de catégorie".

Pas question de céder dans l'urgence" - Céline Paillard

Céline Paillard poursuit : "Ces agents aujourd'hui en grève ont eu des compensations. Il faut qu'on en discute, peut-être faut-il les revaloriser ? Nous sommes ouverts à la discussion, le métier et les responsabilités ont sans doute évolué mais pas question de le faire dans l'urgence". Et de rappeler que la Ville a mis cette année quatre millions d'euros sur la table pour l'augmentation des salaires de la fonction publique. Les cantinières ont vu, comme les autres agents territoriaux, la revalorisation du point d'indice, celle du Smic, et du régime indemnitaire. "J'estime que céder aujourd'hui, ce serait céder à la pression. D'autres ensuite pourraient à leur tour se sentir lésés. On créerait alors de nouvelles injustices".

Ou la crainte de créer un précédent dans un contexte social "qui s'annonce déjà tendu". Entre l'inflation et la réforme des retraites, "on n'a pas finit de voir des perturbations à l'école" conclue Céline Paillard.

