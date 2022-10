Grève dans les centrales nucléaires : un accord salarial trouvé avec des syndicats

Les salariés de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord), la plus puissante d'Europe de l'Ouest, ont voté la suspension de leur mouvement de grève jusqu'à lundi, après qu'un accord salarial a été trouvé.

Après plusieurs semaines de mobilisation dans les centrales nucléaires, "les négociations sont terminées" annonce la direction d'EDF et un accord salarial a été trouvé confirment les syndicats ce vendredi. À cette annonce, les salariés de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord), la plus puissante d'Europe de l'Ouest, ont voté la suspension de leur mouvement de grève jusqu'à lundi, estimant que la direction avait répondu aux revendications, a indiqué à l'AFP Franck Redondo, secrétaire FO du CSE de la centrale.

ⓘ Publicité

Entre 2,5% et 5% d'augmentation

La direction d'EDF a proposé 5% d'augmentation pour les bas salaires jusqu'aux agents de maîtrise, a-t-il ajouté. L'encadrement s'est vu proposer 2,5% d'augmentation accompagnés de primes dont le montant reste à finaliser. Ces augmentations générales seront accompagnées d'avancements individuels de 2,45%, selon la même source.

"Cet accord tend à répondre fortement aux revendications qui étaient celles de la CGT" en se rapprochant d'une augmentation pour tous de 120 euros bruts par mois, a souligné pour sa part Julien Lambert, secrétaire fédéral de la FNME-CGT.

Consultation du personnel

L'accord doit encore être ratifié par les organisations syndicales et être soumis à la consultation du personnel de chaque site. À Gravelines, un nouveau vote doit décider lundi de l'arrêt de la grève si cet accord est bien ratifié d'ici-là. "Si l'accord est confirmé lundi, pour nous, le dossier est clos, tout le monde se remet au boulot et on mouille la chemise pour raccorder les centrales au réseau pour les Français, en toute sécurité", a affirmé Franck Redondo à l'AFP.

À Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher), la CGT a suspendu le mouvement en attendant l'avis des adhérents. Au niveau de la centrale mosellane de Cattenom, "le mouvement continue pour l'instant, les salariés veulent maintenir une certaine pression tant que l'accord n'est pas signé", selon une source syndicale.

Le mouvement de grève qui a début le 13 septembre s'est étendu au fil des semaines, jusqu'à toucher vendredi matin 12 centrales sur les 18 que compte le parc nucléaire français. Un préavis de grève est annoncé à Flamanville (Seine-Maritime) pour 21h00, selon le service communication de la centrale.

La grève entraîne des retards sur le calendrier de travaux et de maintenance dans le parc nucléaire, faisant craindre des tensions sur le réseau électrique au cœur de l'hiver. Vendredi, dans tout le pays, quatre réacteurs ont connu une baisse de production tandis que les travaux de maintenance étaient bloqués sur 18 réacteurs, la France en comptant 56 au total, a rapporté à l'AFP Julien Lambert.