Grève dans les crèches en Moselle pour défendre "un réel métier"

Moselle, France

Les professionnels de la petite enfance de Moselle sont appelés à se rassembler ce jeudi 23 mai à 9h30 devant la préfecture de Metz. Un mouvement de grogne rare dans un secteur qui n'a pas l'habitude de se mobiliser mais qui entend défendre ses métiers et l'accueil des enfants et de leurs familles.

Moins de diplômes requis, plus d'enfants par adultes

Ils dénoncent un projet de réforme du gouvernement qui souhaite assouplir les conditions d'accueil des enfants (actuellement un adulte pour cinq bébés qui ne marchent pas, et un adulte pour huit lorsqu'il s'agit des plus grands). Mais aussi de faciliter l'embauche, en supprimant le quota de 40% de professionnels qualifiés par structure, alors que les syndicats souhaiteraient l'augmenter à 50%. En clair, faire avec moins d'encadrants diplômés. Cyril Godefroy, délégué CGT et coordinateur petite enfance dans une collectivité de Moselle appelle à sortir "du cliché habituel" qui voudrait qu'être parent permet de s'occuper des enfants des autres. "C'est un réel métier, il y a des formations qui sont importantes : le CAP petite enfance c'est 1 an, éducateur de jeunes enfants c'est 3 ans, infirmière puéricultrice c'est 4 ans..."

S'occuper de l'enfant au quotidien ça s'apprend, ça ne s'improvise pas"

Cyril Godefroy, invité de France Bleu Lorraine ce jeudi 23 mai Copier

Crèches publiques, privées, associatives, halte-garderies, jardins d'enfants, relais d'assistantes maternelles : il existe en Moselle environ 200 structures d'accueil de la petite enfance (0-6 ans). Le projet de loi a pour but d'ouvrir 30.000 places en crèche en France d'ici 2022. L'appel à la mobilisation est relayé par plusieurs syndicats et par le collectif "Pas de bébés à la consigne" qui a mis en ligne une pétition.