Les Ehpad d'Occitanie à l'arrêt

Le syndicat FO appelle le personnel des Ehpad à faire grève ce jeudi pour dénoncer le manque de moyens.

Le personnel des Ehpad ( Etablissements pour personnes âgées dépendantes) d'Occitanie et Paca est appelé , par le syndicat Force Ouvrière, à faire grève ce jeudi.

Objectif: mettre en garde le gouvernement qui veut revoir la répartition de l'enveloppe accordée aux Ehpad; Retirer aux établissements "surdotés" pour donner aux établissements "sous-dotés".

Les Ehpad du sud de la France qui manquent déjà de personnel par rapport au reste du pays (car dans le sud il y a beaucoup de retraités) craignent l'asphyxie.

"Les personnes âgés restent de plus en plus longtemps chez elles et quand elles arrivent en maison de retraite elles sont dépendantes et nécessitent plus de personnel" explique Yves Bourdel secrétaire départemental santé du syndicat FO. "C'est donc une très mauvaise idée de retirer des moyens aux établissements".

En Belgique il y a un ratio personnel/résident de 10 pour 10 , dans l'Hérault on est à moins de 6 pour 10" , Yves Bourdel FO

Des milliards levés grâce au jour de solidarité

FO dénonce aussi le scandale autour de la Journée de Solidarité de la Pentecôte dont le bénéfice ( près de 30 milliards depuis 2004) est destiné à abonder la caisse nationale de solidarité et d'autonomie (CNSA). "Si tout l'argent de cette journée allait réellement aux personnes âgés et à la dépendance ça serait merveilleux" conclu Yves Bourdel.

D'ici 2040 le nombre de personnes de plus de 80 ans va augmenter de 94%.

Des actions sont prévues notamment dans les petits établissements hors grande ville comme Frontignan, La Salvetat-sur-Agout ou Cessenon/St Chinian.