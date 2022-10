Grève dans les raffineries : le mouvement pourrait se généraliser d'après la CGT en Côte-d'Or

Alors que la grève est reconduite dans les raffineries TotalEnergies et Esso-ExxonMobil et que les stations services touchées par une rupture de carburant en Côte-d'Or sont de plus en plus nombreuses, Frédéric Pissot, secrétaire général de la CGT en Côte-d'Or appelle les salariés de tous les secteurs à rejoindre le mouvement.

ⓘ Publicité

Emmanuel Macron promet un retour à la normale la semaine prochaine, vous y croyez ?

J'ai du mal à croire Emmanuel Macron parce que son porte-parole, il y a quelques jours, disait qu'il n'y avait pas de pénurie de gazole, d'essence, de carburant en France. Emmanuel Macron fait encore des promesses.

Les grévistes des raffineries ne peuvent pas donner de chèque en blanc à leur direction qui joue un jeu qu'on trouve dangereux et qui pénalise l'ensemble du pays. La direction de Total verse 2,6 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires. Alors, vous comprenez qu'il y a quand même une réticence et une méfiance de la part des grévistes.

Une partie du personnel de Esso-Exxon Mobil a été réquisitionnée hier par arrêté. Pour vous, le gouvernement va trop loin sur ce sujet?

Tout à fait. C'est d'une violence inqualifiable de la part du gouvernement qui va à l'encontre d'un droit constitutionnel qui est le droit de grève. Donc on a saisi en référé, et en 2010 les réquisitions décidées par Nicolas Sarkozy ont été condamnées.

La CGT poursuit son mouvement chez ExxonMobil, alors qu'un accord sur les salaires a été signé par deux syndicats qui représentent à eux deux 60% des salariés. Donc c'est un accord majoritaire. Ce n'est pas un déni de démocratie aussi de la part de la CGT ?

On a du mal à comprendre . Ces syndicats sont majoritaires, du coup il ne devrait pas y avoir de problème de production et de distribution du pétrole et du gazole. Est-ce que ces syndicats représentent vraiment les salariés qui sont concernés par la pénibilité, les horaires en 3/8, je ne suis pas sûr. Déjà il y a la CFE dans cet accord, donc les cadres.

Ce qui fait beaucoup réagir aussi depuis quelques jours, c'est le niveau de salaires des grévistes : entre 3000 et 5 000 € selon les informations. Vous comprenez que ça puisse choquer cette grève de la part de personnes qui finalement vivent plutôt bien ?

Ah bon? Je ne sais pas d'où sort cette petite fake news lancée par Total Énergie je pense, sous la pression de Bruno Lemaire. C'est clair que le salaire d'un chef d'équipe, 26 ans d'ancienneté, c'est pas 5 000 €, c'est 2 400 €. Par contre, une chose est sûre, c'est que le président de Total, lui, il a 6 millions d'euros par an.

Vous voulez que ce mouvement de grève se généralise ?

Tout à fait. C'est une grève pour les salaires qui se joue là. C'est légitime que la richesse soit partagée. Demain (vendredi) à midi, il y a un rassemblement devant la préfecture de Dijon en solidarité avec les grévistes qui se battent pour les salaires et aussi contre la réquisition des grévistes. Et on pense mardi aussi avoir des actions dans l'éducation nationale dans plusieurs secteurs.