Grève dans les raffineries : le patron du Medef favorable à la réquisition des salariés grévistes

Ce mercredi 12 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux le président national du Medef s'est exprimé lors de sa visite pour la convention de l'organisation patronale en Drôme-Ardèche sur la situation dans les raffineries bloquées par un mouvement de grève depuis le 27 septembre dernier. "On empêche les 80% de salariés qui vont travailler en voiture de le faire. Si on ne fait pas repartir les raffineries ça va se traduire par une récession. Le droit de grève existe mais là on prend les Français en otage. Il faut réquisitionner comme ce qu'a engagé le gouvernement. On ne peut pas accepter qu'une poignée de personnes infligent ça au reste du pays. C'est inacceptable" conclut Geoffroy Roux de Bézieux. Ce mercredi, les réquisitions de personnels ont commencé par quatre salariés du dépôt d'ExxonMobil à Gravenchon en Normandie.

ⓘ Publicité