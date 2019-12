Grève dans les transports: ce sera toujours très perturbé ce mercredi à la SNCF

Auvergne, France

Ce mercredi, ce sera le septième jour de grève dans les transports. Une semaine de mobilisation qui reste très forte à la SNCF mais qui faiblit à la T2C.

A la SNCF

Le trafic restera aussi faible en Auvergne que lundi et mardi, à savoir 6 allers-retours entre Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte et 3,5 allers-retours entre Clermont-Ferrand et Saint-Germain des Fossés (4 trains pour le sens Clermont - Saint-Germain, 3 dans le sens inverse). Depuis trois jours, ce sont les seuls TER qui circulent en Auvergne, les autres lignes de la région ne voient passer aucun train. Le désert ferroviaire concerne toujours les lignes au départ de Clermont vers Thiers, Montluçon, Le Puy, Aurillac, Volvic et Nîmes, ainsi que pour les lignes Aurillac - Brive et Le Puy - Saint-Etienne.

Pour les Intercités, là encore, il n'y aura que deux allers-retours entre Clermont et Paris au lieu de 8 pour une journée normale (départs de Clermont à 8H25 et 13H22 - départs de Paris à 9H05 et 17H05), des trains toujours origine - terminus depuis la gare de Lyon. A noter que s'ils passent à Moulins, aucun de ces trains ne s'y arrête, faute de personnel pour pouvoir ouvrir la gare.

A la T2C

Dans les transports urbains clermontois, la fréquence de circulation des tramways est un peu plus importante chaque jour. Lundi, c'était un tram toutes les 20 minutes, mardi, un tous les quart d'heure et pour ce mercredi, la T2C annonce un tram toutes les 10 à 12 minutes.

Pour les bus, la fréquence annoncée sur les lignes B et C est de 25 à 40 minutes. Pour les lignes 3, 4, 5, 9, 12, 20 et 24, cela varie de 25 à 50 minutes, mais comme hier, il y aura quelques itinéraires qui pourront être modifiés. En revanche, il n'y aura toujours aucune circulation pour les lignes 7, 8, 10, 13, 21, 22, 23, 25 et 27.

Et comme les jours précédents, les trams et les bus ne circuleront qu'entre 6 heures et 20 heures, il n'y aura donc aucun service en fin de soirée.