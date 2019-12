Grève dans les transports : les marchés de Noël d'Alsace ne font pas le plein

La grève dans les transports pour protester contre la réforme des retraites empêche certains touristes de se rendre sur les marchés de Noël d'Alsace. Résultat : des réservations annulées dans les hôtels et restaurants et des ventes en baisse dans les commerces.

Alsace, France

La grève dans les transports pour protester contre la réforme des retraites a un coût pour les marchés de Noël d'Alsace. Hôtels, commerces, restaurants ... l'économie touristique alsacienne, qui bat d'ordinaire son plein en décembre, est en difficulté.

A Strasbourg comme à Colmar, la fréquentation des marchés de Noël en semaine est réduite à peau de chagrin. "On est à 30% de ventes en moins", explique Joëlle Doyen, dont le chalet est installé au pied de la cathédrale de Strasbourg. S'il y a un peu plus de monde le week-end, "on ne devrait pas réussir à augmenter notre chiffre d'affaires" par rapport à 2018, regrette Marie-Louise Lopez, une autre commerçante du marché de Noël strasbourgeois.

20% de chiffre d'affaires en moins pour les hôteliers strasbourgeois

Les hôteliers pâtissent aussi de cette grève des transports. A Colmar, c'est "7% de baisse de chiffre d'affaires", explique Céline Kern-Bourni, présidente des Vitrines de la ville. Un chiffre qui grimpe à 20% à Strasbourg. Mais certains réussissent malgré tout à s'en sortir, comme l'hôtel Roses, dont "les 30% de chambres annulées sont rapidement remplacées, détaille Yasmine, la réceptionniste. Notre taux de remplissage est de 100%."

Les restaurateurs impactés

Quant aux restaurants, le constat n'est pas meilleur. "On a des annulations tous les jours", explique Claude Fricker, gérante du restaurant Le Saint-Sépulcre, situé rue des Orfèvres à Strasbourg. "Sur les deux derniers week-end, on a fait 20% de chiffre d'affaires en moins, soit 50 couverts en moins par service."

Claude Fricker peut quand même compter sur les clients qui entrent dans son établissement sans avoir réservé, les touristes étrangers qui ont pu prendre l'avion pour venir en France et les Strasbourgeois pour remplir son restaurant.