Grève dans les transports: les prévisions de trafic en Auvergne pour jeudi

Auvergne, France

Les annonces d'Edouard Philippe ce mercredi n'ont pas apaisé la colère. Cela n'a pas d'effet (pour le moment?) sur le trafic dans les transports en commun en Auvergne.

A la SNCF

Bis répétita. Les prévisions de la SNCF sont exactement les mêmes ce jeudi que depuis le début de la semaine. Le trafic des TER reste toujours aussi limité: 6 AR entre Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte et 3,5 AR entre Clermont-Ferrand et Saint-Germain des Fossés (4 allers et 3 retours).

Ce qui veut dire qu'il n'y a toujours aucune desserte sur les autres lignes auvergnates; pas de train entre Clermont et Thiers, Montluçon, Le Puy, Aurillac, Volvic, Nîmes et Lyon. Pas de train également pour la ligne Aurillac - Brive. Quelques bus de substitution assurent malgré tout une desserte extrêmement dégradée.

Pour les Intercités là encore, il n'y aura que 2 allers-retours entre Clermont-Ferrand et Paris (toujours à la gare de Lyon). Des trains qui ne marquent toujours pas l'arrêt en gare de Moulins.

A la T2C

Le retour vers une situation normale, au moins pour la ligne du tram, se poursuit. La T2C annonce pour ce jeudi une fréquence de 8 à 10 minutes sur la ligne A; ce n'est pas encore la cadence normale mais c'est deux fois plus qu'en début de semaine.

Seule restriction, d'importance, le trafic reste limité à la fourchette 6 heures - 20 heures.

Pour les bus, amélioration également pour la ligne B avec une desserte toutes les 10 à 25 minutes. La fréquence est moins importante pour les autres lignes, entre 15 et 45 minutes, suivant les horaires, pour les lignes C, 3, 4, 5, 9, 12, 20 et 24. En revanche, il n'y a toujours pas le moindre bus sur les lignes 7, 8, 10, 13, 21, 22, 23, 25, 27.