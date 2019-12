Grève dans les transports: les prévisions de trafic en Auvergne pour vendredi

Auvergne, France

A la SNCF

Difficile de parler d'amélioration mais il y aura deux TER de plus en Auvergne que les jours précédents. Comme depuis lundi, il y aura donc 6 allers-retours entre Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte et 3,5 allers-retours (4 allers - 3 retours) entre Clermont-Ferrand et Saint-Germain des Fossés.

La nouveauté de ce vendredi, c'est donc la mise en place d'un aller-retour à la mi-journée sur deux lignes, Clermont - Gannat et Clermont - Thiers. Une desserte supplémentaire mais malgré tout, le niveau de service reste très faible puisqu'il n'y a toujours aucun TER au départ ou à l'arrivée de Clermont en direction de Volvic, Montluçon, Nîmes, Le Puy, Moulins ainsi que sur les lignes Le Puy - Firminy et Aurillac - Brive.

Coté Intercités, pas de changement à ce qui est mis en place depuis le début de la semaine; il y a toujours 2 allers-retours sur 8 entre Clermont et Paris (Gare de Lyon), dont un seul marquera l'arrêt en gare de Moulins.

A la T2C

Le service de ce vendredi ressemblera à celui du jeudi. Le réseau de la T2C ne fonctionnera donc une nouvelle fois qu'entre 6 heures et 20 heures, avec des variantes selon les lignes.

Pour la ligne A, le tramway, la T2C annonce une rame toutes les 8 à 10 minutes.

Pour les bus, la fréquence varie de 10 à 45 minutes, suivant les périodes de la journée pour les lignes B et C. Sur les autres lignes où des bus circulent, la desserte sera un peu moins importante, entre 15 et 45 minutes. Il n'y a toujours pas de bus pour les lignes 7, 8, 10, 13, 21, 22, 23, 25 et 27.