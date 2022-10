Grève dans les transports : opération covoiturage solidaire avec France Bleu Sud Lorraine

Comment se rendre au travail ce mardi 18 octobre entre grève dans les transports et pénuries de carburants ? De nombreux syndicats appellent à faire grève pour des hausses de salaire notamment. France Bleu Sud Lorraine propose de vous donner un coup de main pour du covoiturage. En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, le trafic ferroviaire devrait être très perturbé.

Appelez France Bleu Sud Lorraine pour proposer des places de covoiturage

Vous risquez d'être très nombreux sur les routes de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ce mardi. France Bleu Sud Lorraine lance un appel au covoiturage solidaire. Si vous prenez la route pour vous rendre au travail et qu'il vous reste des places à bord, vous pouvez proposer des places de covoiturage. France Bleu Sud Lorraine se chargera de faire le lien. Appelez nous au 03 83 36 20 20 et indiquez nous votre trajet.