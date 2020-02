Grève de décembre et janvier : les Franciliens ont perdu 1h09 par jour dans les transports

L’association de consommateurs UFC Que Choisir publie ce vendredi 7 février une étude sur l’impact de la grève des transports cet hiver, sur les usagers. On y apprend qu’en Île-de-France, les abonnés des transports en commun ont perdu plus d’une heure par jour sur leur trajet.

Île-de-France, France

Sur les informations aux voyageurs, il y a eu du progrès mais SNCF, RATP et autres réseaux de bus ou tramway peuvent mieux faire. Sur les dédommagements à la SNCF, seuls "18% des usagers n'ont eu aucune procédure à effectuer pour être remboursés", explique l'association UFC Que Choisir dans son étude "Grève des transports hiver 2019-2020, quel impact sur les usagers ?", publiée ce vendredi 7 février. "En revanche, 33 % des demandeurs déclarent avoir éprouvé des difficultés, à commencer par un format d’indemnisation qui ne correspondait ni à leurs attentes ni aux informations communiquées par la SNCF. Les sommes dues ont été reversées sous forme de bons d’achat valables un an et non d’argent reversé. Une pirouette de la part de la SNCF qui a suscité la colère de nombreux consommateurs."

69 minutes perdues par jour

Mais surtout, les abonnés des transports en commun ont perdu beaucoup de temps dans cette bataille contre la réforme des retraites. 63 minutes en moyenne par jour en France. Pire encore en région parisienne où les Franciliens ont perdu 69 minutes sur leur trajet quotidien. Plus d'une heure passée à marcher pour la plupart. "La région parisienne a plébiscité en majeure partie la marche à pied (39 %)", conclut encore l'étude d'UFC Que Choisir.