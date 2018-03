A l'appel de plusieurs organisations syndicales, les fonctionnaires et les cheminots seront mobilisés ce jeudi pour protester contre les projets de réformes du gouvernement. Les transports en commun et les services publics risquent d'être fortement perturbés ce jeudi

Nancy, France

Dans son communiqué de prévisions, la SNCF affiche d'entrée la couleur : ce sera très perturbé avec en moyenne seulement 1 TER sur 5 en circulation. Des bus de substitution ont été mis en place pour certaines destinations comme Verdun, Longwy ou Neufchâteau. Pas mieux pour les TGV en direction de Paris, seuls deux trains sur 5 circuleront, aucun TGV ne partira de Saint Dié en direction de Paris.

Prévisions : Un tram toutes les sept minutes ce jeudi © Maxppp - Maxppp

Grosses difficultés attendues également dans le trafic des bus et tram dans l'agglomération de Nancy. Sur la ligne 1, celle du tram, il faudra compter un tram toutes les sept minutes de 6 heures à 19 h 30 et une circulation comme lors des vacances scolaires tôt le matin et le soir. Circulation plus allégée sur les lignes du bus :

- Lignes 2,3, 4 et 17 : horaires de vacances scolaires

- Lignes 5 à 16 : horaires du dimanche

- Lignes 18, 19, P'tit Stan de Nancy et Laxou, Stanplus, Taxistan, Handistan, réseau Sub, navettes Zenith : fonctionnement normal

- P'tit Stan Est et Mobistan : aucun service

Perturbations aussi dans les écoles, les hôpitaux et autres services publics

Les écoles seront également perturbées, selon le SNUIPP, syndicat majoritaire chez les enseignants du 1er degré, 25 à 30% des personnels de l'éducation nationale seront en grève ce jeudi, obligeant de nombreux établissement à fermer des classes. A Nancy par exemple, 55 classes seront fermées, Il n'y a aucune prévision en revanche pour le secondaire puisque les profs peuvent se déclarer gréviste le jour même.

Attendez-vous enfin à des difficultés dans les hopitaux, même si les urgences sont assurées, les services d'hospitalisation eux pourraient être perturbés par une grève des personnels soignants.

A Nancy le départ de la manifestation est prévu à 13h30, avenue de Tassigny, devant l'hôpital central.

A Epinal, le cortège partira à 14 heures de la préfecture.

Retrouvez toutes les prévisions de trafic pour la région sur le site de la SNCF pour les TER Grand Est et sur le site du réseau STAN, pour les bus et les trams de la Transdev