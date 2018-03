Grenoble, France

En octobre 2017, l'appel à la grève des fonctionnaires avait réuni un cortège de 2500 personnes dans les rues de la préfecture de l'Isère. Ce jeudi 22 mars, pour la mobilisation générale contre la politique d'Emmanuel Macron, ils étaient environ 4000 selon notre comptage. Un point positif pour beaucoup de manifestants, qui espèrent que cette journée ne restera pas un coup d'éclat sans suite, mais marquera plutôt le début d'une mobilisation encore plus importante.

Parmi les 4000 manifestants, les enseignants étaient les plu représentés. © Radio France - Alexandre Berthaud

Le défilé dans Grenoble a perturbé la circualtion des voitures et des trams de 10 heures à 13h. © Radio France

De nombreuses professions représentées

Dans le cortège, de nombreux employés du service public manifestaient contre la politique menée par le gouvernement. Personnels des hôpitaux, des EHPAD, enseignants, gardes-forestiers, pompiers, employés de mairies, et bien sûr les cheminots. Mais on pouvait aussi y croiser de "simples" citoyens employés du privé, ou encore des retraités. Des lycéens se trouvaient aussi dans le cortège, où l'on pouvait voir les drapeaux du PCF, de la France Insoumise, et de Génération(s).

"On veut que ça dure"

Si l'on devait retenir un message, au-delà de la grogne généralisée contre le gouvernement et son action sur le service public, ce serait celui du rassemblement. De nombreux manifestants ont exprimé l'espoir que cette union du 22 mars ne soit pas une fin, mais le début d'une lutte sociale de longue haleine, seule manière selon eux de faire plier Emmanuel Macron.

1000 personnes à Bourgoin-Jallieu

Une autre manifestation avait lieu, à Bourgoin-Jallieu, dans le nord-Isère. Là plus de 1000 personnes se sont rassemblées, sous différentes bannières avec, toujours, le même message : "non à la casse du service public".

Difficultés dans les transports

La manifestation a provoqué un blocage dans le centre-ville de Grenoble, sur la route et sur certaines lignes de tram. La circulation des trains et certains autres services publics ont été perturbés.