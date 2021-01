La journée de mobilisation de ce mardi dans l'Education nationale aura des conséquences sur les cantines et le périscolaire à Metz. Plusieurs écoles vont rester fermées, ce mardi, et la restauration scolaire sera très perturbée dans la ville.

Grève du mardi 26 janvier : des écoles fermées, cantine et périscolaire "très perturbés" à Metz

Galère en perspective, pour les parents des écoliers messins, ce mardi. La grève interprofessionnelle à l'appel de la CGT, de FO, de la FSU, SNCL et de Sud Solidaires aura des conséquences sur l'accueil des écoliers, à l'école et au périscolaire. Les syndicats exigent des créations de postes et une revalorisation des salaires.

Cinq écoles fermées à Metz, des perturbations dans 22 autres

La mairie de Metz annonce que cinq écoles resteront fermées dans la ville. Il faut également s'attendre à des perturbations dans 22 autres établissements (maternelle ou primaire). Les syndicats exigent des créations de postes et une revalorisation des salaires.

Une cinquantaine d'écoles privées de cantine

D'importantes perturbations sont également attendues pour la restauration scolaire. Au total, les écoliers d'une cinquantaine d'écoles seront privées de cantine. Un service minimum d'accueil sera organisé dans quatre écoles de la ville, sur inscription, pour les personnes qui ne pourraient pas garder leurs enfants.