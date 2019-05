Grève de la fonction publique : "L'heure est grave" pour les enseignants alsaciens

Alsace, France

C'est devenu assez rare pour que les organisations le soulignent : ce jeudi 9 mai tous les syndicats de la fonction publique appellent à une grève générale. Enseignants, agents territoriaux, personnels de santé... : tous les corps sont concernés par la mobilisation. Dans le viseur des syndicats : le projet de réforme du secteur, que le gouvernement prévoit de faire adopter cet été. "Si toute la fonction publique se mobilise, c'est que l'heure est grave", affirme Laurent Feisthauer, secrétaire académique de la CGT Education en Alsace.

Le gel du point d'indice, la suppression de 120.000 postes, le recours accru aux contractuels sont contestés par les organisations syndicales de la fonction publique. Ce qui inquiète aussi David Grisinelli, responsable académique du syndicat des enseignants de l'UNSA à Strasbourg, ce sont aussi les droits sociaux des fonctionnaires. "On ne va plus leur permettre d'être représentés pour leur promotion, pour leur mutation. On va enlever ce qui s'appelle aujourd'hui le CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Ce sont des atteintes graves du droit des salariés en général", s'alarme David Grisinelli.

On détruit le collectif dans la fonction publique" - David Grisinelli, UNSA Education

Ce projet de réforme, il ne concerne pas seulement les fonctionnaires, mais bien toute la population d'après Laurent Feisthauer. "On nous explique que le fonctionnaire a un coût, que l'Etat vit au-dessus de ses moyens, et caetera. Simplement, les gens commencent à comprendre que ce sont aussi, et surtout, des services rendus à toute la population, quelques soient les revenus.

Pas de cantine à Strasbourg

INFOS PRATIQUES : A Strasbourg, la manifestation partira de 14h, place Kléber. Toutes les cantines de l'Eurométropole seront fermées. A Mulhouse, d'après la mairie, douze écoles maternelles seront concernées par la grève (Pierre Brossolette, Dieppe, Wolf, Nordfeld, La Wanne, Véronique Filozof, Cité, Charles Pranard, Thérès, Dornach, Albert Camus et Louis Pergaud) ainsi que six écoles élémentaires (Victor Hugo, Koechlin, Kléber, Thérèse, Dornach et Haut-Poirier). La municipalité ouvrira deux points d'accueil périscolaires, mais sans cantine le midi, l'un à Filozof et l'autre à Dornach. Le cortège de la manifestation partira à 14h, place de la Bourse.