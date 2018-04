Bourgogne, France

Les journées du 3 et 4 avril s'annoncent très compliquées pour les usagers de la SNCF, principalement sur les TGV et les TER. Le mouvement débute ce lundi 2 à 19h00 et devrait durer jusqu'à mercredi à 8h00. Des agents de la SNCF seront sur les quais pour informer les voyageurs. Le point sur la circulation pour mardi 3.

Pour savoir si votre train circule, cliquez sur ces liens :

Ou par téléphone au 36 35 pour les Grandes lignes, les TER et les Intercités, pour les lignes régionales vous pouvez aussi contacter Mobigo au 03 80 11 29 29.

⚠️ En raison d'une grève nationale à partir du Lundi 2 avril 2018 à 19h, la circulation des trains sera perturbée. Les horaires des trains et/ou des autocars qui circulent sont disponibles tous les jours à partir de 17h pour le lendemain. pic.twitter.com/DS9991Tzdc — TER BFC Trafic (@TER_BFC_Trafic) March 30, 2018

TER

Ils seront les plus impactés, la majorité des lignes sont pas assurées :

Les lignes qui ne rouleront pas

Chalon-Montchanin-Etang

Dijon-Etang-Nevers-Tours

Dijon-Seurre-Bourg

Etang-Autun

Laroche-Auxerre-Morvan

Les Laumes-Dijon-Is sur Tille

Montchanin-Paray-Clermont

Nevers-Cosnes

Nevers-Decize-Etang-Autun

Nevers-Moulins

Nevers-Paray-Lyon

Des bus de substitution seront mis en place sur toutes ces lignes.

Un moyenne un train sur quatre au départ de ces lignes :

Dijon-Mâcon-Lyon

Dijon-Dole-Besançon

Dijon-Laroche-Paris

Paris-Lyon

TGV

Seul un TGV sur 7 circulera, les réservations sont annulées, ce sera d'ailleurs le cas pour toutes les journées de grève à venir.

Intercités

Seulement un train sur cinq prendra le départ.