Grève : départs en vacances de Noël compliqués dans l'Yonne

Yonne, France

Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites est entrée dans sa troisième semaine, les cheminots restent les plus mobilisés. La direction de la SNCF a du mal à s'organiser face à la grève et pour les Icaunais, les départs en vacances seront compliqués.

La SNCF conseille de reporter votre voyage

Cela ne sert même à rien de vous rendre en gare si vous n'avez pas déjà votre billet de train pour vendredi 20, samedi 21 ou dimanche 22 décembre. Tous les TER entre Paris et Avalon, Paris-Auxerre, et Paris-Laroche-Migennes sont d'ores et déjà complets. Sur les autres lignes, le trafic sera très perturbé et ce ne sera pas plus simple dans les gares TGV puisque un tiers des voyageurs ayant tout de même une réservation n'auront pas forcément de train garanti ce week-end.

Des alternatives incertaines

À Auxerre, des loueurs de voitures n'ont plus de véhicule disponible. Les prix des bus, eux, ont augmenté. Il reste donc l'option covoiturage mais là aussi attention... Sur Blablacar par exemple, plus de 4 trajets sur 5 sont déjà complets pour samedi dans le sens Paris-Auxerre. Même situation pour la moitié des trajets Auxerre-Dijon. Une fois sur la route, il faudra s'armer de patience. Bison Futé classe les départs en orange samedi. Il faut donc s'attendre à des ralentissements sur l'autoroute A6 et à des contrôles de police et de gendarmerie renforcés dès vendredi soir.

"Pas de trêve de Noël" répètent les cheminots

Et la situation ne va pas s'arranger. Les cheminots réunis en assemblée générale jeudi à Laroche-Migennes ne veulent pas relâcher la pression sur le gouvernement jusqu'au retrait du projet de réforme des retraites. "On ne peut pas être en colère aujourd'hui, un peu moins fâchés au début des vacances, et plus du tout fâchés à Noël" explique Max Marlin de la CGT : "la colère ne se met pas entre parenthèses !". Selon lui, le gouvernement essaie de gagner la bataille de l'opinion en demandant sans cesse "des trains à Noël". Il rappelle que le gouvernement "a la possibilité de faire arrêter la grève". "On a des propositions... Il suffit qu'ils en tiennent compte" termine Max Marlin.