Grève des agents de l'Action sociale dans la Manche : "Nous voulons seulement pouvoir faire notre travail"

Près de 220 agents des services médicaux-sociaux du Département de la Manche se sont rassemblés ce mardi 7 décembre pour faire entendre leur colère et leur désarroi dans la cour de la Maison du Département à Saint-Lô. Ils réclament plus de moyens pour pouvoir assurer leurs missions.

Ils sont travailleurs sociaux, éducateurs, agents de l'aide sociale à l'enfance, de la Maison départementale de l'Autonomie, agents dans les centres médicaux-sociaux ou encore infirmières puéricultrices de la protection maternelle infantile. Tous travaillent dans le secteur de l'Action sociale pour le conseil départemental de la Manche. Ce mardi 7 décembre, devant le siège à Saint-Lô, ils sont venus dénoncer "un manque de moyens humains et financiers" pour parvenir à faire leur travail.

Nous ne sommes pas venus ici pour demander une amélioration de notre confort de travail. Mais pour obtenir les moyens de rendre un vrai service aux citoyens, un service correct, lance Laure Abisset secrétaire générale de la section CGT du conseil départemental de la Manche. Par exemple, on a des délais d'attente de plus en plus longs pour des placements ou des mesures de protection de l'Enfance. Car les prises en charge ont augmenté de 30% sur les dix dernières années. Pas les effectifs.

Laure Abisset, secrétaire générale de la section CGT au Département de la Manche :"Les agents n'en peuvent plus, c'est une vraie catastrophe" Copier

Grève reconduite vendredi prochain

Les manifestants dénoncent des retards qui s'accumulent et des dossiers qui s'empilent, "plus de 9000 demandes d'aide en attente par exemple à la Maison de l'autonomie, qui s'occupe notamment des personnes âgées et handicapées".

Ce sont aussi, par répercussion, des missions de prévention qui ne peuvent plus être assurées car on pare toujours au plus urgent, explique Julie Thomas, infirmière puéricultrice à la protection maternelle et infantile à Granville :

Quand on sollicite des aides éducatives, il y a des délais d'attente de 18 mois voire plus. Donc en attendant que les éducateurs se mettent en place dans certaines familles qui en ont vraiment besoin, nous on pallie mais on voit les situations qui se dégradent et on est démunis. Et puis, on priorise. Pour nous, la priorité, c'est la protection de l'enfance. Donc malheureusement les bilans de santé dans les écoles, pour les 3-6 ans, on ne peut pas tous les programmer. Et c'est dommage car ça permet de faire du dépistage avant l'entrée en CP.

Plusieurs élus du Département de la Manche, dont le président, Jean Morin, ont discuté avec une délégation des agents grévistes ce mardi. Une nouvelle rencontre avec les représentants syndicaux est prévue vendredi prochain, à l'issue de la session du conseil départemental. En assemblée générale, les manifestants ont décidé de reconduire le mouvement de grève vendredi.