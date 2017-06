Grève des agents de l'Eurométropole de Strasbourg ce mardi

Les 7.500 agents de l'Eurométropole de Strasbourg appelés à faire grève ce mardi dans tous les services à l'appel de l'intersyndicale. Dans le collimateur : la réduction des postes et l'externalisation de certains services.

L'intersyndicale appelle les 7.500 agents de l'Eurométropole de Strasbourg à faire grève ce mardi. Elle proteste contre la réduction des postes et l'externalisation de certains services comme le nettoyage des écoles. "Le service rendu n'est évidemment pas le même. Il y a clairement une dégradation" constate Gilles Dimnet, secrétaire général adjoint de la CGT Eurométropole. D'autres services sont impactés comme celui du balayage dans certains quartiers, les WC publics et prochainement les bains municipaux.

Pas de cantine ce mardi midi dans les écoles strasbourgeoises

La collectivité entend supprimer environ 10% des effectifs avant 2020. Les services ne sont pas privatisés par hasard se justifie le président de l'Eurométropole Robert Herrmann : "Nous faisons une analyse de ce que cela coûte et des modalités de mise en œuvre quand c'est le service public et quand c'est le privé. Quand c'est plus favorable au public, on garde le public et inversement, en sachant qu'il y a des choses que nous ne voulons pas privatiser comme le service de l'eau. Par exemple, nous n'avons pas évoqué la privatisation du ramassage des ordures ménagères et c'est bien ce qui montre que ce n'est pas une ligne politique la privatisation. C'est le choix de l'opportunité".

Ce mouvement de grève va entrainer des perturbations. Il n'y aura pas de cantine ce mardi midi dans les écoles strasbourgeoises. Plus de 11.000 repas sont distribués chaque jour.